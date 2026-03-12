Розвиток безпілотних систем: Сирський попередив про плани РФ

Генерал зазначив, що для протидії ворожим ударним дронам у підрозділах ЗСУ створюють взводи перехоплювачів БпЛА

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів нараду з питань розвитку безпілотних систем. Під час неї розвідка повідомила, що цього року російські війська активізували формування підрозділів БпЛА, намагаючись вплинути на перебіг бойових дій, зокрема на південних напрямках, де втрачають ініціативу та території. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис головкома.

За словами Сирського, до 1 квітня у РФ запланували збільшити чисельність військ безпілотних систем до 101 тис. військовослужбовців.

«Загалом, у лютому нашими безпілотниками було уражено понад 105,2 тис. цілей противника. Із них чверть – на рахунку угруповання Сил безпілотних систем ЗС України. Сили оборони України і надалі утримують перевагу в застосуванні FPV-дронів мультироторного типу, хоча росіяни вже набули спроможності виробляти понад 19 тис. FPV-дронів на добу. Розвиваємо власний напрямок FPV-дронів на оптоволоконному управлінні. Нашими безпілотниками за місяць уражено близько 4,2 тис. позицій пілотів противника», – наголосив генерал.

Генерал зазначив, що для протидії ворожим ударним дронам у підрозділах ЗСУ створюють взводи перехоплювачів БпЛА. За його словами, їхнім завданням є знищення FPV-дронів, квадрокоптерів та інших ударних безпілотників противника, а також поліпшення логістики для українських військових. Він додав, що для цього застосовують антидронові рушниці, засоби РЕБ, сіткомети та інші засоби.

«Окремо хочу наголосити на важливості розвитку напрямку наземних роботизованих комплексів. За минулий місяць ними виконано понад 2,3 тис. завдань – переважно логістичних, але є також інженерні та бойові. Крім того, під час наради заслухав доповіді з питань розвитку РЕБ, підготовки пілотів БпАК та дронів-перехоплювачів. Поставив нові завдання щодо розвитку структур безпілотних систем. Віддав розпорядження щодо вирішення проблемних питань та забезпечення підрозділів і навчальних центрів», – підсумував Сирський.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зустрівся з командирами корпусів, бригад і батальйонів, які щоденно виконують бойові завдання на найскладніших ділянках фронту в Донецькій області. Генерал повідомив, що схвалив рішення з посилення стійкості оборони і покращення логістики.