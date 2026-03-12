Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Розвиток безпілотних систем: Сирський попередив про плани РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Розвиток безпілотних систем: Сирський попередив про плани РФ
Сирський зауважив, що за місяць українськими БпЛА уражено близько 4,2 тис. позицій пілотів противника
фото: Головнокомандувач ЗС України/Facebook

Генерал зазначив, що для протидії ворожим ударним дронам у підрозділах ЗСУ створюють взводи перехоплювачів БпЛА

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів нараду з питань розвитку безпілотних систем. Під час неї розвідка повідомила, що цього року російські війська активізували формування підрозділів БпЛА, намагаючись вплинути на перебіг бойових дій, зокрема на південних напрямках, де втрачають ініціативу та території. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис головкома.

За словами Сирського, до 1 квітня у РФ запланували збільшити чисельність військ безпілотних систем до 101 тис. військовослужбовців.

«Загалом, у лютому нашими безпілотниками було уражено понад 105,2 тис. цілей противника. Із них чверть – на рахунку угруповання Сил безпілотних систем ЗС України. Сили оборони України і надалі утримують перевагу в застосуванні FPV-дронів мультироторного типу, хоча росіяни вже набули спроможності виробляти понад 19 тис. FPV-дронів на добу. Розвиваємо власний напрямок FPV-дронів на оптоволоконному управлінні. Нашими безпілотниками за місяць уражено близько 4,2 тис. позицій пілотів противника», – наголосив генерал.

Генерал зазначив, що для протидії ворожим ударним дронам у підрозділах ЗСУ створюють взводи перехоплювачів БпЛА. За його словами, їхнім завданням є знищення FPV-дронів, квадрокоптерів та інших ударних безпілотників противника, а також поліпшення логістики для українських військових. Він додав, що для цього застосовують антидронові рушниці, засоби РЕБ, сіткомети та інші засоби.

«Окремо хочу наголосити на важливості розвитку напрямку наземних роботизованих комплексів. За минулий місяць ними виконано понад 2,3 тис. завдань – переважно логістичних, але є також інженерні та бойові. Крім того, під час наради заслухав доповіді з питань розвитку РЕБ, підготовки пілотів БпАК та дронів-перехоплювачів. Поставив нові завдання щодо розвитку структур безпілотних систем. Віддав розпорядження щодо вирішення проблемних питань та забезпечення підрозділів і навчальних центрів», – підсумував Сирський.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зустрівся з командирами корпусів, бригад і батальйонів, які щоденно виконують бойові завдання на найскладніших ділянках фронту в Донецькій області. Генерал повідомив, що схвалив рішення з посилення стійкості оборони і покращення логістики.

Читайте також:

Теги: війна безпілотник Олександр Сирський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іранська війна – перші переможці та програвші
Іранська війна – перші переможці та програвші
Вчора, 15:03
Кремль пов’язує співпрацю зі США з українським врегулюванням
Вашингтон, Київ та Москва готують новий раунд діалогу: заява Кремля
13 лютого, 12:27
The Telegraph: Путін програє, попри спроби «заморозити» Україну
The Telegraph: Путін програє, попри спроби «заморозити» Україну
21 лютого, 01:58
За мужність і героїзм був нагороджений Відзнакою президента України «За оборону України» та «Хрестом Воїна-Єгеря» І ступеня
На Донеччині загинув головний сержант 68-ї бригади. Згадаймо Остапа Бабія
17 лютого, 09:00
24 лютого фонд Віктора Пінчука та Ялтинська європейська стратегія (YES) провели спеціальну зустріч YES з нагоди четвертої річниці великої війни
Чи закінчиться війна у 2026 році? Міністр оборони Данії зробив прогноз
24 лютого, 18:23
Військові дії не є разовою акцією відплати за ранкові удари Ізраїлю та США
Іран оголосив кінцеву мету війни проти Ізраїлю та США
28 лютого, 13:26

Суспільство

Розвиток безпілотних систем: Сирський попередив про плани РФ
Розвиток безпілотних систем: Сирський попередив про плани РФ
Як будуть вимикати світло 13 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 13 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
МВС оновило застосунок 112: подробиці
МВС оновило застосунок 112: подробиці
«Життя заборгувало йому». Військкор показав щемливу евакуацію хлопчика з Дружківки
«Життя заборгувало йому». Військкор показав щемливу евакуацію хлопчика з Дружківки
Проти співзасновника monobank відкрито справу через розголошення банківської таємниці
Проти співзасновника monobank відкрито справу через розголошення банківської таємниці
Рада готує радикальні покарання для ухилянтів та тих, хто залишив позиції
Рада готує радикальні покарання для ухилянтів та тих, хто залишив позиції

Новини

Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Сьогодні, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Вчора, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Вчора, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua