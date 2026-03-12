Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 13 березня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

Релігійне свято 13 березня: Перенесення мощей святого Никифора, патріарха Царгородського

13 березня за церковним календарем православна церква вшановує перенесення мощей святого Никифора, патріарха Константинопольського (Царгородського). Це свято встановлене на честь повернення святині до столиці Візантії та остаточного торжества православної віри над іконоборством.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 13 березня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Перенесення мощей святого Никифора, патріарха Царгородського

Яке релігійне свято відзначається 13 березня 2026: традиції та молитва фото 1

Святий Никифор був видатною постаттю свого часу (VIII–IX ст.). Як патріарх Константинопольський, він ревно захищав традицію вшанування ікон, за що піддався гонінням з боку імператора-іконоборця Лева Вірменина. Патріарха вислали на острів Проконніс, де він провів у вигнанні та нестатках 13 років і помер у 828 році.

Через 19 років, після відновлення іконошанування за правління імператриці Феодори, мощі святого були знайдені нетлінними. 13 березня їх було урочисто перенесено з острова до Константинополя – спочатку до храму святої Софії, а згодом до храму Святих Апостолів. Ця подія стала символом духовної перемоги ісповідників віри над переслідувачами.

Молитви дня

О, святителю отче Никифоре, великий захиснику істини та ісповіднику віри Христової! Ти в засланні та муках не похитнувся, вірність Господу зберігши. Молимо тебе: заступися перед Престолом Всевишнього за душі наші. Вимоли нам мудрість розпізнавати правду, силу протистояти спокусам та терпіння у випробуваннях земних. Нехай твої молитви допоможуть нам зберегти чистоту серця та здобути мир для нашої землі.

Амінь

Народні вірування та прикмети

У народі цей день вважали часом «пробудження води». Люди спостерігали за водоймами та прильотом птахів:

  • Якщо на Никифора стоїть густий туман – літо буде вологим та дощовим.
  • Якщо вже прилетіли дикі гуси – це вірна прикмета гарного врожаю хліба та теплого літа.
  • Береза почала давати багато соку – чекайте на дощове і прохолодне літо.
  • На річках лід стає темним і пористим – скоро розпочнеться велика повінь.
  • Вважалося, що сни проти 13 березня мають властивість збуватися, тому їх намагалися запам’ятовувати.

Читайте також:

