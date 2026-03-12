Елітні авто та російські паспорти: журналісти розкрили дані про родину посадовця БЕБ на Волині

За даними журналістів, після 2014 року батьки Журавльова залишилися проживати на окупованій частині Донеччини

Родина заступника керівниці волинського територіального управління Бюро економічної безпеки Сергія Журавльова володіє дорогими автомобілями та елітною нерухомістю. Частину цих активів посадовець пояснює допомогою свого батька, який нині проживає на тимчасово окупованих територіях і має російський паспорт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування Bihus.Info.

У деклараціях Журавльов зазначав, що користується нерухомістю та автомобілями, які офіційно оформлені на батька. Зокрема, він користувався автомобілями BMW та Ford Mustang. Крім того, у 2021 році батько посадовця придбав квартиру та паркомісце у житловому комплексі преміумкласу Delmar Lux у Дніпрі. За словами Журавльова, це житло було куплене через те, що його батько, родом з нині окупованої частини Донеччини, не мав власної нерухомості на підконтрольній Україні території. Водночас користуватися цією квартирою одразу почав сам посадовець.

Приблизно в той самий період батько Журавльова придбав близько 30 соток землі у селі Гореничі під Києвом. Майно також з’являлося й в інших членів родини. Так, у 2024 році сестра Тетяна Журавльова стала власницею офісного приміщення площею близько 160 кв. м у Дніпрі. А наприкінці 2021 року вона отримала частку у великому приміщенні майже на 240 кв. м у центрі міста, де зараз працює хостел.

Саме діяльність цього хостелу, за словами посадовця, пояснює різке зростання доходів його сестри у 2024 році. За рік вона задекларувала понад 7,5 млн грн доходу – у сім разів більше, ніж у попередні роки. Журавльов стверджує, що такі прибутки з’явилися після того, як вона долучилася до роботи хостелу. При цьому приміщення, яке почало приносити значний дохід, за його словами, було придбане за дуже низькою ціною.

Водночас посадовець зазначив, що і в цій покупці нібито допоміг його батько, який раніше займався бізнесом на Донеччині. «Реєстр ведеться централізовано з 2010 року, а, як я зазначив, увесь бізнес батько з 2010 року почав продавати. Тому ті доходи можуть не міститися в централізованому реєстрі. Характер економіки нашої держави включав такі розрахунки, як готівка, бартер, інші валютно-обмінні операції. Обіг готівки – це була нормальна, звичайна практика. Бо держава на той момент не була розвинена таким чином, щоб забезпечувати повний бухгалтерський облік. З урахуванням цього бізнесу це навіть не один мільйон доларів статків, про які я вам просто повідомляю», – наголосив він.

За даними журналістів, після 2014 року батьки Журавльова залишилися проживати на окупованій частині Донеччини. Використовуючи агрегатори витоків російських баз даних, журналісти встановили, що вони отримали російські паспорти. Сам Журавльов спочатку пояснював це сімейними обставинами, зокрема необхідністю доглядати за літніми родичами. Водночас він зазначив, що ще з середини 2000 років його батько інвестував у нерухомість у Криму, тому не зміг залишити окуповані території та втратити це майно. За словами посадовця, нині батько періодично відвідує окуповану Донеччину, Крим, а також час від часу перебуває в Італії, де, за його словами, також придбав нерухомість.

До слова, 68-річна мати очільниці територіального управління Бюро економічної безпеки на Волині Лариси Ревіної стала співвласницею паливної компанії. Після створення фірма почала отримувати мільйонні прибутки. При цьому сама Ревіна стверджує, що майже нічого не знає про діяльність бізнесу матері, хоча саме БЕБ займається моніторингом ринку пального в регіоні.

Як повідомлялося, директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський 5 березня вперше задекларував пенсію. Ці виплати вимірюються сумою 318,6 тис. грн.