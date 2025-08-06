Здолав поліграфа. Як детектив НАБУ відвоював крісло директора БЕБ

Переможець конкурсу Олександр Цивінський чекав на призначення майже півтора місяця

6 серпня сталася подія, яка увійде до хроніки сучасної України як ще одна маленька перемога «картонкового майдану». Наприкінці липня юрби переважно молодих людей стихійно вийшли на вулиці Києва та обласних центрів з гаслами повернути незалежність НАБУ і САП. Окрім того у них була ще одна вимога до влади – призначити директора Бюро економічної безпеки (БЕБ). Цю посаду мала посісти конкретна людина, переможець конкурсу Олександр Цивінський, діючий детектив НАБУ.

На вуличних протестах, які наприкінці липня прокотилися Україною, люди вимагали у центральної влади призначити Олександра Цивінського директором БЕБ фото: glavcom.ua

Під тиском вулиці уряд таки врешті призначив Цивінського керівником БЕБ терміном на п'ять років.

«Після рішення конкурсної комісії, належних перевірок і проходження поліграфа – немає застережень щодо його кандидатури (Олександра Цивінського – «Главком»). Очікуємо на оновлення роботи Бюро, зміцнення інституції та досягнення вагомого рівня довіри між Бюро й українськими підприємцями», – відрапортувала прем’єрка Юлія Свириденко.

Олександр Цивінський, 1983 року народження. Родом зі Львова. Закінчив Львівський інститут внутрішніх справ і Львівський національний університет імені Івана Франка. Трудову діяльність розпочав у 2003 році на посаді слідчого в галицькому відділі міліції на Львівщині. У 2007 році був призначений на посаду слідчого відділу розслідування злочинів проти життя та здоров'я особи. Надалі старший слідчий, заступник начальника відділу. У 2015 році за результатами успішного проходження конкурсу потрапив до Національного антикорупційного бюро України. Протягом десяти років з рядового детектива дослужився до керівника підрозділу детективів НАБУ.

У 2023 році отримав науковий ступінь доктора юридичних наук. Цивінський відомий участю в операції НАБУ і САП «Чисте місто», головним фігурантом якої був одіозний столичний бізнесмен і ексдепутат Київради Денис Комарницький. У лютому цього року було викрито масштабну земельну корупційну схему в Київській міській держадміністрації та Київраді, що завдала державі збитків на понад 94 млн грн. У 2023 році Цивінський опинився серед фіналістів конкурсу на посаду директора НАБУ, однак не переміг. Правоохоронець одружений з 2004 року, має двох синів.

Цій сатисфакції передували півтора місяця, які для пана Цивінського стали справжнім випробовуванням. У певний момент навіть здавалося, що шлях до БЕБ йому назавжди закритий…

Матеріали СБУ, які налякали урядовців

Конкурсна комісія обрала переможцем Олександра Цивінського переможцем ще 24 червня. Далі вона відправила до Кабінету міністрів відповідне подання на признання. Утім, на Грушевського почалося кадрове маринування Цивінського, до якого долучилися і старий, і новий прем’єр-міністри.

7 липня члени Кабміну одностайно забракували претендента на крісло БЕБ. Свій демарш вони пояснили «додатковими матеріалами, наданими Службою безпеки, які стосуються питань національної безпеки та містять відповідні безпекові оцінки». Водночас уряд звернувся до конкурсної комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатів.

«Я заслухав дані, які викликали в мене застереження, вони стосувалися питань національної безпеки і, відповідно, я утримався», – так пізніше пояснив свою не підтримку кандидатури Цивінського на той момент прем’єр-міністр, а нині міністр оборони Денис Шмигаль.

17 липня віцепрем’єр-міністр, яка того ж дня пішла на підвищення і очолила Кабмін, Юлія Свириденко підтвердила «незламну» позицію: не голосувала за Цивінського, оскільки почула інформацію «при зв’язки з країною-агресором».

30 липня вже оновлений Кабмін на чолі зі Свириденко вдруге не призначив Олександра Цивінського директором БЕБ.

Що показово: за весь час саботування цього кадрового питання влада публічно так і не розкрила зміст додаткових матеріалів СБУ щодо Цивінського. Конкретно: що з ним не так? Щоправда, ще під час самого відбору кандидатів на директора БЕБ звучала інформація про начебто російський паспорт батька Цивінського, який живе у РФ. Разом з тим, переможець відбору спростовував будь-яке спілкування з батьком (говорив, що не підтримує з ним контактів близько десяти років). Однак зазначив: останні 30 років батько мешкає в Україні. Чи є у нього російський паспорт, Цивінський розвів руками: немає підтверджених даних.

31 липня на публіку вийшов вже сам Олександр Цивінський. Він оприлюднив відповідь, підписану першим заступником голови СБУ Сергієм Андрущенком, у якій зазначено: лист із «безпековими оцінками» щодо переможця на посаду директора БЕБ після засідання Кабміну було повернути до Служби безпеки і… знищено.

Лист СБУ, у якому відсутні застереження щодо Олександра Цивінського

«Тобто жодного документа, що офіційно містить «безпекові ризики», сьогодні не існує», – заявив Цивінський.

Публічна поява переможця конкурсу з вибору директора БЕБ збіглася часі з доленосними подіями у Раді: нардепи якраз виправляли власну помилку і повертали незалежність антикорупційним органам. Проголосований законопроєкт набрав чинності 1 серпня. Якраз цього дня Юлія Свириденко вдалася до певної хитрості: вона вже не заперечувала проти призначення Цивінського, а запропонувала двічі «збитому» кандидату пройти поліграф, аби «гарантовано зняти будь-які маніпуляції».

«Переосмислення» поведінки нової прем’єрки вочевидь пов’язано з кількома факторами. По-перше, продовження співпраці з міжнародними фінансовими донорами, які, до речі, ставили дедлайн Україні з призначенням директора БЕБ (кінець липня 2025 року). По-друге, влада вже не захотіла зайвий раз не збурювати суспільство, яке продемонструвало свою категоричність у питанні НАБУ і БЕБ і вийшло на масові протести попри воєнний стан і конституційні обмеження цього права.

По-третє, історію з поліграфом можна розцінити, як хід конем: Свириденко може тепер пояснювати критикам зволікання з призначенням Цивінського тим, що скористалася новим законом про незалежність НАБУ і САП. У ньому, зокрема, прописано: працівники Бюро економічної безпеки проходять поліграфологічні дослідження на предмет вчинення дій на користь держави-агресора.

«Поліграф Поліграфович»: місія здійсненна

Те, що Олександр Цивінський успішно пройде поліграфа, здається ні у кого не викликало сумнівів. Адже і він, і його дружина, щонайменше, останні 10 років вели активний бізнес з «детектором брехні».

«Стикнувся з поліграфом з двох боків. Спочатку, як слідчий, який призначав ці дослідження, формував доказову базу і доводив вину людей у тяжких і особливо тяжких злочинах. У подальшому, побачивши результативність цієї методики, я пройшов навчання, і зараз проводжу психо-психологічні дослідження…». Це цитата з виступу пана Цивінського на тему «Інтегрування результатів психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа в доказову базу при підтвердженні провини, по здійсненим умисним злочинам», який відбувся 2013 року у рамках конференції Колегії поліграфологів України.

До жовтня 2015 року (коли Цивінський пройшов відбір на посаду детектива НАБУ) майбутній директор БЕБ входив до складу Координаційної ради Колегії поліграфологів України у статусі експерта-поліграфолога. Вже під час роботи у Національному антикорупційному бюро Цивінський відповідав за проведення психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа.

Крім того, дружина нового головного «бебівця» Мар’яна Цивінська є поліграфологом та судовим експертом у психологічних дослідженнях. Раніше тестувала на поліграфі, у тому числі й детективів НАБУ. Як зізнався конкурсній комісії Олександр Цивінський, співробітників Бюро економічної безпеки його дружина ще не досліджувала. Поки що…

Віталій Тараненко, «Главком»