Жарт про вбивство українця на Балі: бренд м’яса потрапив у скандал

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Жарт про вбивство українця на Балі: бренд м'яса потрапив у скандал
Наприкінці лютого у мережі зʼявилася інформація, що на Балі було викрадено Єрмака Петровського та Ігоря Комарова – синів двох бізнесменів із Дніпра
Компанія перепросила та видалила пост

Український бренд м’яса «МК М’ясний» опинився в центрі скандалу через жарт у соцмережах, пов’язаний із вбивством 28-річного українця Ігоря Комарова на Балі. Про це повідомляє «Главком».

У публікації на платформі Threads бренд опублікував фотоколаж: зліва – зображення заплаканої блогерки Єви Мішалової, дівчини Ігоря Комарова, а справа – цінник із зазначенням вартості фаршу.

Такий допис викликав хвилю обурення та критику у громадськості. Після скандалу компанія перепросила та видалила пост.

Зауважимо, що компанія «МК М’ясний» розпочала свою діяльність понад 20 років. «Торгова марка, яку ми знаємо сьогодні, була зареєстрована у 2013 році», – наголошує компанія.

Нагадаємо, наприкінці лютого у мережі зʼявилася інформація, що на Балі було викрадено Єрмака Петровського та Ігоря Комарова – синів двох бізнесменів із Дніпра. Петровському начебто вдалося втекти.

Згодом повідомлялося, тривалі пошуки українського громадянина Ігоря Комарова на острові Балі завершилися офіційним підтвердженням його загибелі. Результати проведеної судово-медичної експертизи та аналізу ДНК довели, що рештки тіла, знайдені раніше на узбережжі, належать саме йому.

