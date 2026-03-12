Жарт про вбивство українця на Балі: бренд м’яса потрапив у скандал
Компанія перепросила та видалила пост
Український бренд м’яса «МК М’ясний» опинився в центрі скандалу через жарт у соцмережах, пов’язаний із вбивством 28-річного українця Ігоря Комарова на Балі. Про це повідомляє «Главком».
У публікації на платформі Threads бренд опублікував фотоколаж: зліва – зображення заплаканої блогерки Єви Мішалової, дівчини Ігоря Комарова, а справа – цінник із зазначенням вартості фаршу.
Такий допис викликав хвилю обурення та критику у громадськості. Після скандалу компанія перепросила та видалила пост.
Зауважимо, що компанія «МК М’ясний» розпочала свою діяльність понад 20 років. «Торгова марка, яку ми знаємо сьогодні, була зареєстрована у 2013 році», – наголошує компанія.
Нагадаємо, наприкінці лютого у мережі зʼявилася інформація, що на Балі було викрадено Єрмака Петровського та Ігоря Комарова – синів двох бізнесменів із Дніпра. Петровському начебто вдалося втекти.
Згодом повідомлялося, тривалі пошуки українського громадянина Ігоря Комарова на острові Балі завершилися офіційним підтвердженням його загибелі. Результати проведеної судово-медичної експертизи та аналізу ДНК довели, що рештки тіла, знайдені раніше на узбережжі, належать саме йому.
