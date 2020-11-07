  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    7 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    • Розсилка
    7 листопада - Димитрівська поминальна субота - 7 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    7 листопада - Димитрівська поминальна субота

    Цього дня згадують усіх померлих у вірі православній

    7 листопада 2020 року відзначається міжнародний день чоловіків. Також, у християн випадає остання батьківська поминальна субота – Дмитрівська. Що це за свята і що варто робити, можна дізнатися з інформації нижче.

    Міжнародне свято – День чоловіків

    Це свято досить молоде, воно найбільше набуло популярності у Східної Європи. День чоловіків покликаний розповсюджувати і підтримувати роль чоловіка в сім’ї і його значення для суспільства. Це свято прийнято відзначати у першу суботу останнього місяця осені, у 2020 році це випала дата – 7 листопада.

    Існує легенда, що ініціативу відзначати такий день зробив один чоловік, який дуже кохав свою дружину. Ось так несподівано день чоловіків все одно переплітається з любов’ю і повагою до жінки.

    Дмитрівська поминальна суббота

    Батьківська поминальна субота існує у церковному календарі, щоб у спеціальний день вшанувати пам’ять померлих предків, рідних і близьких. Протягом року існує кілька поминальних субот. Остання батьківська поминальна суботу цього року – Дмитрівська, відзначається віруючими 7 листопада 2020 року.

    В цей день віряни ходять у церкву. Під час служби зачитуються імена померлих і читаються молитви. Якщо немає можливості відвідати службу, можна помолитися вдома

    Народні прикмети

    • Якщо зірки на небі тьмяно світяться, день буде холодним і непогожим.
    • Якщо на деревах багато листя, то зима буде затяжною.
    • Якщо випало багато снігу, буде хороший урожай злакових.
    • Якщо вітер завиває, то негода триватиме ще кілька днів.
    • Вранці туман – до відлиги.
    • Ворони сидять на нижніх гілках дерев – до сильного вітру.

    Що можна робити

    7 листопада прийнято було жаліти бездомних, давати милостиню блаженним.

    Зазвичай в цей день поминали померлих родичів, йшли на могилки або ж влаштовували поминки вдома, поминаючи їх.

    Тримати могили покійних родичів в чистоті — вважалося проявом любові до них, тому в цей день можна влаштувати прибирання на могилі.

    Що не можна робити в цей день

    • Сьогодні не можна їсти хліб через те, що існує прикмета, що рік буде без хліба;
    • Жінкам не можна плакати в подушку 7 листопада, тому що вважається, що перо пам’ятає всі сльози і це означає, що неприємності збережуться на тривалий час. А якщо інший ляже на подушку, то всі біди перейдуть до нього;
    • Їжу після поминок не можна залишати собі. Її необхідно роздати нужденним і попросити, щоб вони помолилися за померлих.

    Іменини

    7 листопада, День ангела відзначають: Анастасій, Валеріан, Валерій, Маркіян, Мартирій, Савін, Тавіфа, Хрисанф (Хрисанфій).

    свята чоловік вітер негода традиції
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies