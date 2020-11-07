7 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Цього дня згадують усіх померлих у вірі православній

7 листопада 2020 року відзначається міжнародний день чоловіків. Також, у християн випадає остання батьківська поминальна субота – Дмитрівська. Що це за свята і що варто робити, можна дізнатися з інформації нижче.

Міжнародне свято – День чоловіків

Це свято досить молоде, воно найбільше набуло популярності у Східної Європи. День чоловіків покликаний розповсюджувати і підтримувати роль чоловіка в сім’ї і його значення для суспільства. Це свято прийнято відзначати у першу суботу останнього місяця осені, у 2020 році це випала дата – 7 листопада.

Існує легенда, що ініціативу відзначати такий день зробив один чоловік, який дуже кохав свою дружину. Ось так несподівано день чоловіків все одно переплітається з любов’ю і повагою до жінки.

Дмитрівська поминальна суббота

Батьківська поминальна субота існує у церковному календарі, щоб у спеціальний день вшанувати пам’ять померлих предків, рідних і близьких. Протягом року існує кілька поминальних субот. Остання батьківська поминальна суботу цього року – Дмитрівська, відзначається віруючими 7 листопада 2020 року.

В цей день віряни ходять у церкву. Під час служби зачитуються імена померлих і читаються молитви. Якщо немає можливості відвідати службу, можна помолитися вдома

Народні прикмети

Якщо зірки на небі тьмяно світяться, день буде холодним і непогожим.

Якщо на деревах багато листя, то зима буде затяжною.

Якщо випало багато снігу, буде хороший урожай злакових.

Якщо вітер завиває, то негода триватиме ще кілька днів.

Вранці туман – до відлиги.

Ворони сидять на нижніх гілках дерев – до сильного вітру.

Що можна робити

7 листопада прийнято було жаліти бездомних, давати милостиню блаженним.

Зазвичай в цей день поминали померлих родичів, йшли на могилки або ж влаштовували поминки вдома, поминаючи їх.

Тримати могили покійних родичів в чистоті — вважалося проявом любові до них, тому в цей день можна влаштувати прибирання на могилі.

Що не можна робити в цей день

Сьогодні не можна їсти хліб через те, що існує прикмета, що рік буде без хліба;

Жінкам не можна плакати в подушку 7 листопада, тому що вважається, що перо пам’ятає всі сльози і це означає, що неприємності збережуться на тривалий час. А якщо інший ляже на подушку, то всі біди перейдуть до нього;

Їжу після поминок не можна залишати собі. Її необхідно роздати нужденним і попросити, щоб вони помолилися за померлих.

Іменини

7 листопада, День ангела відзначають: Анастасій, Валеріан, Валерій, Маркіян, Мартирій, Савін, Тавіфа, Хрисанф (Хрисанфій).