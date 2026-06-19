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Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
На Москву летять безпілотники
фото: скрин з відео

Російська столиця знову перебуває під атакою дронів

Російську столицю знову атакують безпілотники, які залітають на місто з різних напрямків.Про це повідомляють моніторингові канали та користувачі в соціальних мережах, інформує «Главком».

Дрони над Москвою

Місцеві пабліки зазначають, що безпілотники рухаються кількома групами, через що в Московській області починає працювати протиповітряна оборона. Подробиці щодо конкретних цілей і перших наслідків наразі з'ясовуються.

Спочатку мер Москви повідомив про знищення шести безпілотників, що прямували до міста. Згодом він заявив, що кількість нібито збитих на підльоті до Москви дронів зросла до 25.

Попередній розгром у Капотні

Нова загроза виникла одразу після того, як у ніч на 18 червня Москва пережила найпотужнішу атаку від початку війни, у якій взяли участь близько 200 безпілотників. Тоді Сили оборони України завдали нищівного удару по Московському нафтопереробному заводу в Капотні, який забезпечує понад 40% потреб столичного регіону РФ у бензині та авіапальному. 

До слова, після масштабної атаки українських безпілотників і пожеж на Московському НПЗ у Капотні російські соцмережі заполонили панічні та саркастичні коментарі. Жителі столиці РФ скаржаться на нові удари, ставлять під сумнів заяви влади про «знищення всіх українських дронів» і згадують обіцянки про «Київ за три дні».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку на Москву. Він підтвердив вже друге за тиждень ураження Московського НПЗ.

«Главком» писав, що речник російського диктатора Дмитро Пєсков видав чергову порцію пропагандистських заяв, запевняючи, що Україна перебуває у «скрутному становищі», а ситуація на полі бою для Збройних Сил України нібито «скоро стане катастрофічною»

Теги: росія Москва дрон

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