«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»

Колишній капітан молодіжної команди «біло-синіх» покинув рідний клуб

«Харків» підписав із київського «Динамо» півзахисника Олександра Яцика. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Хавбек підписав із командою Младена Бартуловіча контракт на чотири роки. Його трансфер коштував «Харкову» орієнтовно 2,5 млн євро. У новій команді Яцик виступатиме під 8-м номером.

«Багряно-золоті» стануть третім клубом для українця на дорослому рівні. Окрім рідного «Динамо», він також захищав кольори луганської «Зорі» на правах оренди. Там півзахисник відіграв два сезони.

Яцик у кампанії 2025/26 зіграв 27 матчів за столичний гранд в усіх турнірах. До свого активу він записав три голи. До структури «біло-синіх» хавбек потрапив старшокласником із академії київської «Оболоні».

До слова, оборонець Томаш Кендзьора повернувся в «Динамо» після кількарічної перерви. Поляк покинув ПАОК із грецьких Салонік. Легіонер дістанеться киянам безкоштовно.

Нагадаємо, харківський «Металіст 1925» провів ребрендинг у міжсезоння. Команда отримала нову назву, кольори та логотип. Нова назва клубу – «Харків».