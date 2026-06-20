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В Україні без опадів: погода на 20 червня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні без опадів: погода на 20 червня
В Україні мінлива хмарність
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці температура коливатиметься від 26° до 28°

Сьогодні, 20 червня, в Україні хмарно з проясненнями, в деяких областях грози. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Лише на північному сході України, в Одеській та Вінницькій областях вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°, у південно-західній частині вночі 15-20°, вдень 25-30°.

Прогноз погоди на 20 червня
Прогноз погоди на 20 червня
Укргідрометцентр

У суботу, 20 червня, у Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 13-18°, вдень 23-28°, у Києві вночі 16-18°, вдень 26-28°.

Як відомо, на вихідних в Україні очікується тепла та сонячна погода. 

Зазначається, що 20-21 червня переважно без опадів, лише 20 червня вдень на північному сході та південному заході країни місцями невеликий короткочасний дощ.

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Теги: погода вітер Укргідрометцентр прогноз погоди

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