Головна Новини
search button user button menu button

Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
Засідання Європейської ради
фото: Офіс президента України

Глава держави зазначив, що Україна активно працює над тим, щоб стати повноправним членом Євросоюзу

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Європейської ради закликав лідерів країн Євросоюзу відкрити решту п'ять кластерів у вступному переговорному процесі з Україною вже у червні 2026 року, до завершення головування Кіпру. Текст звернення глави держави оприлюднила пресслужба Офісу Президента України, інформує «Главком».

Володимир Зеленський наголосив, що Україна платить за євроінтеграцію найвищу ціну та готова паралельно проводити всі необхідні реформи. За його словами, саме відсутність чітких рішень з боку Брюсселя заохочує Кремль до подальшої агресії.

«Найбільш важливим таким кроком був би прискорений шлях – я знаю, що не всім це подобається, але я перепрошую, я це вже написав, тому маю сказати – прискорений шлях для приєднання України до ЄС. Якщо Україна отримає реальне членство – і отримає його швидко, – Росія втратить одну з найбільших підстав у намаганнях дестабілізувати Україну та Європу. І ось тому цей фаст-трек для України потрібен», – переконував європейських лідерів Президент.

Глава держави закликав відкрити решту п'ять переговорних кластерів у найближчі тижні, поки триває символічне для України головування Кіпру в Раді ЄС. Наприкінці червня воно завершиться, і повноваження перейдуть до Ірландії.

Попри повну готовність Києва, затвердити швидке відкриття кластерів на поточному саміті Євросоюзу не вдалося. Головною перешкодою стала позиція низки європейських столиць.

Зокрема, угорський прем’єр-міністр Петер Мадяр відкрито заявив, що особисто «викреслив» згадку про швидкий вступ України з фінального рішення саміту Євросоюзу.

Будапешт заздалегідь висловлював сумніви щодо готовності України до відкриття нових переговорних блоків. Водночас, як з'ясувалося під час засідання, коло противників України виявилося суттєво ширшим, ніж одна Угорщина, що й завадило ухваленню бажаного для Києва рішення.

«Главком» писав, що 15 червня, Україна відкрила перший кластер у переговорах про вступ до Європейського Союзу. Зауважимо, що переговорні кластери – це сфери законодавства, в яких Україна буде зобов'язана провести реформи для вступу в ЄС. Їх шість.

До слова, президент України Володимир Зеленський привітав рішення Європейського Союзу про відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України до ЄС та назвав його важливою політичною і моральною підтримкою для країни.

Читайте також:

Теги: Європарламент Що буде з Євросоюзом Володимир Зеленський євроінтеграція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава держави нагадав про наступ на територію України у лютому 2022 року з території Білорусі
Зеленський записав звернення на кордоні з Білоруссю
21 травня, 18:18
Наслідки удару 24 травня РФ по Києву
Масований удар по Україні 24 травня. Президент повідомив, скільки областей постраждали
25 травня, 10:39
Володимир Зеленський взяв участь у новому ток-шоу «Вдома краще!»
Президент назвав головні переваги України перед іншими державами
27 травня, 20:07
Відбулася пресконференція Рютте та Зеленського
«Ми сьогодні не в фокусі». Зеленський зробив заяву про зміну пріоритетів США
3 червня, 18:12
Інформація щодо масштабів пошкоджень та можливих ризиків уточнюється
Удар по сховищу ядерного палива біля ЧАЕС: з'явилися фото наслідків
7 червня, 15:29
День Сил безпілотних систем відзначатиметься 11 червня
Зеленський встановив 11 червня Днем Сил безпілотних систем: указ
10 червня, 19:24
Президент наголосив, що серед пріоритетів – питання PURL, протиповітряної оборони, комплексів Patriot та ракет для перехоплення балістичних цілей
Президент України анонсував ключові теми «Рамштайну»
Вчора, 13:07
Жителі Рибінська активно публікують фото та відео незвичних опадів чорного кольору
У Рибінську після атаки ЗСУ випав «нафтовий дощ» (відео)
14 червня, 16:58
Серед підсанкційних компаній – «Луганські комунікації» та «Мобільні комунікаційні системи», які Росія використовує для поширення своїх наративів і брехні про ситуацію в Україні
Зеленський ввів санкції проти російських мобільних операторів та інтернет-провайдерів
13 червня, 15:37

Новини

Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
Сьогодні, 11:22
Масований удар дронів по Москві: як висвітлювали російські телеканали
Сьогодні, 08:01
Атаку на нафтобазу в Гуково підтвердив осінт-аналітик: нові деталі
Сьогодні, 04:07
Жителі Підмосков'я після дронової атаки масово скаржаться на токсичні опади (фото)
Вчора, 14:38
Трамп зобов'язав американські компанії виробляти більше зброї
17 червня, 13:48
Стармер відреагував на обстріл цивільного судна російським фрегатом у Ла-Манші
17 червня, 12:05

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua