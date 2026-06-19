Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня

Глава держави зазначив, що Україна активно працює над тим, щоб стати повноправним членом Євросоюзу

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Європейської ради закликав лідерів країн Євросоюзу відкрити решту п'ять кластерів у вступному переговорному процесі з Україною вже у червні 2026 року, до завершення головування Кіпру. Текст звернення глави держави оприлюднила пресслужба Офісу Президента України, інформує «Главком».

Володимир Зеленський наголосив, що Україна платить за євроінтеграцію найвищу ціну та готова паралельно проводити всі необхідні реформи. За його словами, саме відсутність чітких рішень з боку Брюсселя заохочує Кремль до подальшої агресії.

«Найбільш важливим таким кроком був би прискорений шлях – я знаю, що не всім це подобається, але я перепрошую, я це вже написав, тому маю сказати – прискорений шлях для приєднання України до ЄС. Якщо Україна отримає реальне членство – і отримає його швидко, – Росія втратить одну з найбільших підстав у намаганнях дестабілізувати Україну та Європу. І ось тому цей фаст-трек для України потрібен», – переконував європейських лідерів Президент.

Глава держави закликав відкрити решту п'ять переговорних кластерів у найближчі тижні, поки триває символічне для України головування Кіпру в Раді ЄС. Наприкінці червня воно завершиться, і повноваження перейдуть до Ірландії.

Попри повну готовність Києва, затвердити швидке відкриття кластерів на поточному саміті Євросоюзу не вдалося. Головною перешкодою стала позиція низки європейських столиць.

Зокрема, угорський прем’єр-міністр Петер Мадяр відкрито заявив, що особисто «викреслив» згадку про швидкий вступ України з фінального рішення саміту Євросоюзу.

Будапешт заздалегідь висловлював сумніви щодо готовності України до відкриття нових переговорних блоків. Водночас, як з'ясувалося під час засідання, коло противників України виявилося суттєво ширшим, ніж одна Угорщина, що й завадило ухваленню бажаного для Києва рішення.

«Главком» писав, що 15 червня, Україна відкрила перший кластер у переговорах про вступ до Європейського Союзу. Зауважимо, що переговорні кластери – це сфери законодавства, в яких Україна буде зобов'язана провести реформи для вступу в ЄС. Їх шість.

До слова, президент України Володимир Зеленський привітав рішення Європейського Союзу про відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України до ЄС та назвав його важливою політичною і моральною підтримкою для країни.