Головна Новини
search button user button menu button

В Україні сонячно, без опадів: погода на 21 червня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Україні сонячно, без опадів: погода на 21 червня
В Україні сонячно
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці температура коливатиметься від 26° до 28°

Сьогодні, 21 червня, в Україні невелика хмарність, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів. Вітер північний, на заході країни південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на півдні до 20°, вдень 24-29°, на заході та півдні місцями 30-33°.

Прогноз погоди на 21 червня
Прогноз погоди на 21 червня
Укргідрометцентр

У неділю, 21 червня, у Києві невелика хмарність. Без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 12-17°, вдень 24-29°, у Києві вночі 15-17°, вдень 26-28°.

Як відомо, на вихідних в Україні очікується тепла та сонячна погода. 

Зазначається, що 20-21 червня переважно без опадів, лише 20 червня вдень на північному сході та південному заході країни місцями невеликий короткочасний дощ.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні хмарно з проясненнями, очікуються дощі
В Україні дощі, грози: погода на 21 травня 2026 року
21 травня, 05:59
Небо у Києві за кілька хвилин до зливи
Негода вирує третій день: Київ та область накрили грози, град і ураганний вітер
21 травня, 18:00
Повітря у першій половині тижня прогріється подекуди до +26°С
Прогноз погоди на тиждень 25-31 травня 2026 року
24 травня, 20:00
В Україні хмарно з проясненнями, очікуються дощі
В Україні короткочасні дощі: погода на 28 травня 2026 року
28 травня, 05:59
Синоптики прогнозують дощі та грози, вночі і вранці на сході – туман
Дощі з грозами накриють окремі області України: погода на 31 травня 2026 року
31 травня, 05:59
У столиці оголошено І рівень небезпечності, жовтий
Київ охопила негода
6 червня, 16:11
Синоптики: Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств
Грози, шквали та град: синоптики повідомили, які області накриє негода 7 червня
6 червня, 20:47
В Україні хмарно з проясненнями, очікуються дощі
В Україні дощі, місцями грози: погода на 12 червня 2026 року
12 червня, 05:59
На вихідні очікується літня погода
Якою буде погода на вихідні 20-21 червня? Прогноз синоптиків
19 червня, 17:56

Новини

В Україні сонячно, без опадів: погода на 21 червня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 20 червня
Вчора, 05:59
«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
19 червня, 14:17
Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
19 червня, 13:35
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
19 червня, 11:22
Масований удар дронів по Москві: як висвітлювали російські телеканали
19 червня, 08:01

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua