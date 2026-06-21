В Україні сонячно, без опадів: погода на 21 червня

Вдень у столиці температура коливатиметься від 26° до 28°

Сьогодні, 21 червня, в Україні невелика хмарність, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів. Вітер північний, на заході країни південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на півдні до 20°, вдень 24-29°, на заході та півдні місцями 30-33°.

Прогноз погоди на 21 червня Укргідрометцентр

У неділю, 21 червня, у Києві невелика хмарність. Без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 12-17°, вдень 24-29°, у Києві вночі 15-17°, вдень 26-28°.

Як відомо, на вихідних в Україні очікується тепла та сонячна погода.

Зазначається, що 20-21 червня переважно без опадів, лише 20 червня вдень на північному сході та південному заході країни місцями невеликий короткочасний дощ.