7 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не рекомендується призначати важливі переговори або підписання угод

У народі 7 травня називали днем Євсея. У цей період зазвичай закінчували сіяти овес. У світі відзначається Всесвітній день сиріт СНІДу, Міжнародний день сімейної рівності, День обізнаності про рак сечового міхура та Міжнародний день світанкового хору, а в Україні сьогодні – День міста Івано-Франківськ.

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Який сьогодні день в Україні та світі

У цей день святкується щорічна подія – Міжнародний день сімейної рівності. Він відзначається в першу неділю травня і є днем захисту прав усіх сімей, незалежно від їх структури, складу чи сексуальної орієнтації. Цей день визнає різноманітність сімей у всьому світі та сприяє рівним правам усіх сімей.

У Міжнародний день сімейної рівності організації, що займаються захистом прав ЛГБТК+, групи захисту інтересів і громадські групи, організовують різноманітні заходи, щоб підтримувати сімейну рівність і підвищити обізнаність про виклики, з якими стикаються сім’ї ЛГБТК+.

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Цього ж дня щорічно відзначається День обізнаності про рак сечового міхура. Мета події – підвищити обізнаність про рак сечового міхура, а також інформувати про його причини, симптоми та лікування.

Рак сечового міхура є одним із найпоширеніших видів раку, і, за оцінками, щороку лише в Сполучених Штатах діагностується понад 80 000 нових випадків.

Також 7 травня відзначається Всесвітній день сиріт СНІДу. Подію запропонувала створити президентка благодійної організації FBX International Альбіна дю Буарура 2002 року. Її мета – привернути увагу людства до тих дітей, які залишилися без одного чи обох батьків через це захворювання.

Крім того, сьогодні в Україні і світі святкується Міжнародний день світанкового хору – щорічна подія, яка завжди припадає на першу неділю травня. Люди в усьому світі прокидаються рано, щоб послухати симфонію птахів на світанку. Саме навесні птахи співають особливо радісно та щиро. Цього дня можна оцінити дивовижні звуки, які рано вранці видають птахи. Світанковий хор — прекрасний привід розпочати свій день з чудового настрою.

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В Україні 7 травня день міста святкує Івано-Франківськ. Саме цього дня 1662 року місту було надане Магдебурзьке право. Святкові урочистості включають спортивні змагання та квести. Старовинний центр перетворюється на місце презентації товарів народних промислів, сувенірів та вишиванок. На ярмарку можна скуштувати оригінальні страви та напої прикарпатської кухні.

Яке церковне свято

Народне свято Євсєєв день відзначається 7 травня 2021 року (за старим стилем - 24 квітня). У православному церковному календарі це дата вшанування пам'яті мученика Євсевія Нікомидійського.

Про святого мученика Євсеявія відомо дуже мало. Він був одним з тих людей, які були присутні при муках Георгія Побідоносця. Разом з ним ще 40 осіб бачили страждання великомученика і його непохитність. Всі вони увірували в Ісуса Христа.

У той час правителем Римської імперії був Діоклетіан, відомий своєю жорстокістю по відношенню до християн. Він визнавав лише культ язичницьких богів. Євсевія та інших заарештували і кинули до в'язниці. Через деякий час їм запропонували принести жертви ідолам, як того вимагає виданий правителем указ. Вони відмовилися. За непослух їх зрадили жорстоким тортурам. Мучеників били розпеченими залізними прутами до тих пір, поки не злізло все м'ясо і не оголилися кістки. Після цього їх стратили – відрубали голови. Сталося це в 303 році.

Традиції та обряди

Цей день вважається останнім, коли ще можна сіяти овес. Після нього зазвичай приходять 12 холодних днів з нічними заморозками.

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У народі побутує повір'я, що на початку травня на людей нападає мука. Щоб її позбутися, в цей день потрібно молитися про те, щоб вона відстала, і вмиватися свяченою водою.

Знахарі проводять обряди, які пов'язані із закликом весни, тепла і сонця.

У Євсєєв день прийнято не тільки працювати, а й гуляти. Люди виходять на вулицю і влаштовують міні-концерти. Вони грають на музичних інструментах, в ігри, водять хороводи, співають пісні.

Що не можна робити сьогодні

Жінкам в цю неділю не слід ревнувати своїх обранців. Наші предки вірили, що підозри, народжені 7 травня, дуже скоро можуть втілитися в життя.

Не рекомендується призначати на цей день важливі переговори або підписання угод. Всі домовленості, досягнуті 7 травня, можуть бути зруйновані від обставин непереборної сили.

Заборонено в цей день піднімати з землі знайдені речі, особливо гроші. Вважається, що з цього моменту фінансове становище того, хто не послухається цієї ради, почне погіршуватися.

Якщо ви дбаєте про своє здоров'я, 7 травня виключіть із раціону алкоголь. У народі говорили, що той, хто буде пити в цей день, незабаром буде побитий.

Народні прикмети

Золотий захід сонця говорить про те, що найближчими днями опадів не буде.

На березі з'явився цвіт – час сіяти овес.

Полетів пух з верби – настав термін пізнього посіву вівса.

Навколо зірок чорні або білі віночки – до дощу.

Промені сонця темніють – до грози.

Над горизонтом повисли низькі хмари – до грози та поривчастого вітру.

Іменини

7 травня День ангела відзначають: Олексій, Валентин, Євсей, Єлизавета, Леонтій, Лонгін, Неон, Пасікрат, Савва, Станіслав, Фома, Людмила та Людомира.