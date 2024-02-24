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Вибори в Україні під час війни: Кулеба пояснив позицію країн Заходу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Вибори в Україні під час війни: Кулеба пояснив позицію країн Заходу
Лише два суб'єкти на міжнародній арені використовують тему виборів для розхитання і ослаблення України
фото з відкритих джерел

Західні партнери раціонально оцінюють ситуацію і можливість проведення виборів за нинішніх умов

Тему необхідності проведення виборів в Україні, попри оголошений воєнний стан, на Заході використовують лише праворадикальні політики, які не є взірцями демократії. Західні партнери України розуміють необхідність дотримання закону. Таке роз’яснення зробив в ефірі національного телемарафону міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, лише два суб'єкти на міжнародній арені використовують тему виборів для розхитання і ослаблення України.

«Перший суб'єкт – це Російська Федерація, яка усіляко підживлює цю тему своїми інформаційними ресурсами... І другий гравець, який системно цю тему просуває – це праворадикальні політики в Європі і в Сполучених Штатах Америки. Саме вони, які самі не є взірцями демократії, ходять і розказують про те, що «от Україна не є демократичною державою, тому що немає виборів парламенту, немає виборів президента. Позитив тут полягає в тому, що їм уже настільки немає за що нас чіпляти, що вони вже вдаються до цього аргументу, щоб обґрунтувати необхідність зменшення підтримки України», – прокоментував ситуацію очільник МЗС.

Натомість, зауважив Кулеба, західні партнери України не вимагають проведення жодних виборів під час війни.

«Вони, по-перше, раціонально оцінюють ситуацію і можливість проведення виборів за нинішніх умов. По-друге, тому що вони бачать, що Україна була демократією, є демократією і залишається демократією. І третє, тому що треба виконувати закон, а в законі про воєнний стан... чітко написано: якщо закінчується повноваження президента України під час воєнного стану, то вони тривають до виборів нового президента, які мають відбутися після завершення воєнного стану. Там така стаття, яка не передбачає різночитань», – пояснив український міністр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що виграв би президентські вибори, якби вони відбулися.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до проведення виборів під час воєнного стану, якщо вдасться подолати ті перешкоди, які заважають голосуванню в умовах війни. При цьому він вважає, що «треба думати, як це зробити».

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Теги: міністр закон воєнний стан Україна Дмитро Кулеба Позитив вибори партії Володимир Зеленський президент

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