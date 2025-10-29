Головна Країна Суспільство
Календар рибалки на листопад 2025 року: коли і на що клює найкраще

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

Календар кльову риби підкаже найкращий час для риболовлі в листопаді 2025 року

Листопад – останній місяць осені, коли температура води різко знижується, а риба починає масово збиратися у зимові ями. Цей період вимагає від рибалок точності у виборі снастей і розуміння, як фази Місяця впливають на активність риби, особливо хижої.

«Главком» підготував календар рибалки на листопад 2025 року, який допоможе спланувати поїздки, обрати правильні снасті та найкращі дні для риболовлі.

Календар рибалки на листопад 2025 року

У листопаді ключове значення має вплив наближення холодів. Риба харчується активно, готуючись до зими, але її стоянки стають більш локальними. Активність зростає в періоди перед настанням стійких морозів.

Календар рибалки на листопад 2025 року: коли і на що клює найкраще фото 1

Фази Місяця у листопаді 2025 року

  • 5 листопада – Повня
  • 6 листопада – Спадаючий Місяць (Остання чверть)
  • 20 листопада – Молодик
  • 21 листопада – Зростаючий Місяць (Перша чверть)

Які найбільш сприятливі дні листопада 2025 року для риболовлі

Клювання риби напряму залежить від фази Місяця, атмосферного тиску (який у листопаді часто нестабільний), температури води та пошуку рибою зимових стоянок. У листопаді 2025 клювання очікується за такою схемою:

  • Найкраще клювання: 12–15, 24–30;
  • Хороше клювання: 1–3, 9–11, 16–17, 23;
  • Слабке клювання: 4, 6–8, 18–19, 21–22;
  • Погане клювання: 5, 20.

Кого ловити у листопаді

Листопад – місяць активного жору хижака, який запасається жиром перед льодоставом. Успіх принесе риболовля на глибоких ділянках.

  • Щука – продовжує активно клювати на великі приманки (воблери, великі силіконові приманки) та живця, особливо перед похолоданням.
  • Судак – тримається у глибоких ямах. Найкраще ловити на джигові приманки, розташовані близько до дна.
  • Окунь – збирається у великі зграї на глибині. Добре ловиться на вертикальні блешні та невеликий джиг.
  • Лящ та Плітка – усе ще ловляться на фідер, але насадки мають бути переважно тваринного походження (мотиль, опариш), оскільки рослинні насадки менш цікаві рибі в холодній воді.
  • Короп – клювання стає епізодичним, але можливе найтепліші дні.

Штрафи за порушення правил риболовлі 

Любительська риболовля – це не лише захоплення, а й відповідальність. В Україні діють суворі правила щодо вилову риби, і порушення може призвести до штрафів або навіть кримінальної відповідальності.

Вид

Розмір штрафу (грн)

Щука

3468

Судак

3587

Окунь

3162

Білизна

1649

Плітка

1564

Лящ

1649

Краснопірка

1564

Плоскірка

1564

Сазан

 3706

Сом

 5117

Лин

 1598

Рак

 3332

Перш ніж планувати риболовлю, наполегливо рекомендуємо:

  1. Ознайомитися з останніми розпорядженнями місцевої адміністрації.
  2. Перевірити актуальну інформацію щодо дозволів на відвідування конкретних водних об'єктів.
  3. Слідкувати за офіційними повідомленнями відповідних органів влади.

В умовах поточної ситуації в країні доступ до водойм може бути обмежений у деяких регіонах. Ці обмеження впроваджуються з міркувань безпеки та можуть змінюватися залежно від обставин.

