Календар рибалки на листопад 2025 року: коли і на що клює найкраще

Календар кльову риби підкаже найкращий час для риболовлі в листопаді 2025 року

Листопад – останній місяць осені, коли температура води різко знижується, а риба починає масово збиратися у зимові ями. Цей період вимагає від рибалок точності у виборі снастей і розуміння, як фази Місяця впливають на активність риби, особливо хижої.

«Главком» підготував календар рибалки на листопад 2025 року, який допоможе спланувати поїздки, обрати правильні снасті та найкращі дні для риболовлі.

Календар рибалки на листопад 2025 року

У листопаді ключове значення має вплив наближення холодів. Риба харчується активно, готуючись до зими, але її стоянки стають більш локальними. Активність зростає в періоди перед настанням стійких морозів.

Фази Місяця у листопаді 2025 року

5 листопада – Повня

– Повня 6 листопада – Спадаючий Місяць (Остання чверть)

– Спадаючий Місяць (Остання чверть) 20 листопада – Молодик

– Молодик 21 листопада – Зростаючий Місяць (Перша чверть)

Які найбільш сприятливі дні листопада 2025 року для риболовлі

Клювання риби напряму залежить від фази Місяця, атмосферного тиску (який у листопаді часто нестабільний), температури води та пошуку рибою зимових стоянок. У листопаді 2025 клювання очікується за такою схемою:

Найкраще клювання: 12–15, 24–30;

12–15, 24–30; Хороше клювання: 1–3, 9–11, 16–17, 23;

1–3, 9–11, 16–17, 23; Слабке клювання: 4, 6–8, 18–19, 21–22;

4, 6–8, 18–19, 21–22; Погане клювання: 5, 20.

Кого ловити у листопаді

Листопад – місяць активного жору хижака, який запасається жиром перед льодоставом. Успіх принесе риболовля на глибоких ділянках.

Щука – продовжує активно клювати на великі приманки (воблери, великі силіконові приманки) та живця, особливо перед похолоданням.

– продовжує активно клювати на великі приманки (воблери, великі силіконові приманки) та живця, особливо перед похолоданням. Судак – тримається у глибоких ямах. Найкраще ловити на джигові приманки, розташовані близько до дна.

– тримається у глибоких ямах. Найкраще ловити на джигові приманки, розташовані близько до дна. Окунь – збирається у великі зграї на глибині. Добре ловиться на вертикальні блешні та невеликий джиг.

– збирається у великі зграї на глибині. Добре ловиться на вертикальні блешні та невеликий джиг. Лящ та Плітка – усе ще ловляться на фідер, але насадки мають бути переважно тваринного походження (мотиль, опариш), оскільки рослинні насадки менш цікаві рибі в холодній воді.

– усе ще ловляться на фідер, але насадки мають бути переважно тваринного походження (мотиль, опариш), оскільки рослинні насадки менш цікаві рибі в холодній воді. Короп – клювання стає епізодичним, але можливе найтепліші дні.

Штрафи за порушення правил риболовлі

Любительська риболовля – це не лише захоплення, а й відповідальність. В Україні діють суворі правила щодо вилову риби, і порушення може призвести до штрафів або навіть кримінальної відповідальності.

Вид Розмір штрафу (грн) Щука 3468 Судак 3587 Окунь 3162 Білизна 1649 Плітка 1564 Лящ 1649 Краснопірка 1564 Плоскірка 1564 Сазан 3706 Сом 5117 Лин 1598 Рак 3332

Перш ніж планувати риболовлю, наполегливо рекомендуємо:

Ознайомитися з останніми розпорядженнями місцевої адміністрації. Перевірити актуальну інформацію щодо дозволів на відвідування конкретних водних об'єктів. Слідкувати за офіційними повідомленнями відповідних органів влади.

В умовах поточної ситуації в країні доступ до водойм може бути обмежений у деяких регіонах. Ці обмеження впроваджуються з міркувань безпеки та можуть змінюватися залежно від обставин.