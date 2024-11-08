День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 листопада Православна церква України відзначає одне з найголовніших свят – собор архістратига Михайла та інших Небесних Сил безтілесних
1 вересня 2023 року Україна перейшла на Новоюліанський календар, тому дата Дня святого Михайла перенеслася. Тепер українці відзначають це свято 8 листопада (раніше було 21 листопада). «Главком» підготував добірку привітань та яскравих листівок.
Зміст
- Історія свята
- Традиції
- Погодні прикмети
- Привітання у прозі
- Привітання у віршах
- Привітання у яскравих листівках
- Головні заборони у свято
Історія свята
Церква шанує Михайла як захисника віри християнської і поборника зла і темних сил. Михайлів день був заснований у IV столітті у Лаодикійському соборі. Там засудили єретичне поклоніння ангелам, як творцям світу й затвердили їх православне шанування.
Вважається, що саме Михайло переміг занепалого ангела диявола з його підданими. Він скинув їх з небес до пекла. З того часу архангел Михайло очолює святе ангельське воїнство, вірне Богові і стоїть на сторожі закону Божого.
У народі архангел Михайло вважається головним борцем проти беззаконня і несправедливості серед людей. Також він стоїть на брамі раю, супроводжує душі померлих людей, і молить Бога про прощення грішників, що розкаялися.
Традиції
Наші предки рано-вранці в День святого Михайла обов'язково йшли на церковну святкову службу. Встановлювали свічки за упокій спочилих і за здоров'я всіх живих рідних.
Замовте також і послухайте молебень, який сьогодні читають про порятунок держави, про позбавлення від бід і нещасть, про одужання і зміцнення сил хворих.
Що треба зробити в Михайлів день
Михайлів день здавна вважається прекрасним часом для багатьох справ і починань. Наші предки намагалися в це свято дотримуватися всіх його традицій:
- Накрити багатий стіл. Через тиждень після Михайлова дня починався Різдвяний піст - один з найважливіших в житті православної людини. За повір'ям, чим щедріший і багатший стіл у Михайлів день, тим більше задоволений Михайло.
- Поставити на стіл м'ясне. Найчастіше ставили холодець із яловичини або свинини.
Звати гостей. Чим ширше готовий розкрити двері господар, чим щедріше запропонує він частування, тим більше його будуть любити друзі і сусіди - адже у такої людини і душа широка.
- Варити пиво. У давнину в цей день селяни варили Михайлівське пиво. Навіть приказка була: «Не дивно, що пиво зварено. Дивно, що не випито».
- Задобрити дворового - молодшого брата домового. Цей домашній дух, за повір'ями, жив в хліві зі скотиною. Від його розташування залежало життя домашніх тварин взимку.
- Щоб дворовий не вередував і в холодну пору року дбав про худобу, в Михайлів день його було прийнято задобрювати - в хліві залишали ситну вечерю і примовляли добрі слова на його адресу.
Погодні прикмети
- Якщо цього дня сніг буде мокрим, то майбутній урожай буде хорошим.
- Якщо стоятимуть густі тумани, то така погода протримається до зимового Миколая.
- Якщо на Михайла ніч ясна, то зима буде сніжна і красна.
- Якщо Михайло дощем служить – добру й суху весну ворожить.
- Іній – на великі сніги, а туман – на відлигу.
- Якщо відлига – не жди санного шляху до Миколи.
- Як на Михайла вітер з полудня, то буде тепло і до півгрудня.
- День на Михайла похмурий і на деревах іній – до хорошого врожаю.
- Від Михайла зима морози кує.
- Як Михайло закує, то Микола не розкує.
- Якщо на Михайла ніч ясна, то буде зима сніжна й красна
Привітання Михайла з днем ангела
Дорогий Михайле! Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай архангел Михаїл завжди буде твоїм вірним захисником, даруючи силу, мудрість та натхнення на нові досягнення. Бажаю тобі міцного здоров’я, щастя та невичерпної енергії в усіх починаннях!
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Іменини – це свято душі і тепла, які зберігаються в серці людини все життя. Це свято ангела, який оберігає тебе з народження і до смерті. Я хочу побажати твоєму ангелові, щоб у нього було якомога менше роботи, а в тебе як можна менше неприємностей і бід. Якщо ти не шкодуєш себе, пожалій його!
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Михайле, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець, що сьогодні вшановується особливо, стане твоїм вірним покровителем і наставником у всіх справах. Бажаю, щоб у твоєму житті завжди панували добро, любов та мир!
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У цей радісний для нас день саме ти є іменинником. Ми хочемо побажати тобі, щоб твій найкращий друг приходив до тебе як можна рідше, оскільки друзі, як відомо, пізнаються в біді. Так от, ми бажаємо тобі якомога менше бід і неприємностей, щоб у твого ангела-хранителя майже не було роботи. А ще бажаємо тобі радості і щастя, здоров'я та успіхів на шляху, нехай завжди над твоєю головою світить сонечко, а за спиною стоїть маленький помічник!
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Любий Михайле! Вітаю з іменинами! Нехай архангел Михаїл завжди тримає над тобою свій крилатий захист і направляє на шлях істини. Бажаю тобі здійснення всіх мрій, душевного спокою та невичерпного оптимізму!
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Сьогодні твій день, Михайле, і я бажаю тобі, щоб кожен момент був наповнений неймовірною радістю та незабутніми враженнями. Будь завжди щасливим і досягай своїх цілей. Вітаю з днем ангела!
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Мої щирі привітання з днем ангела Михайла! Бажаю тобі, Мишко, безмежної радості, море посмішок та безлічі чудових моментів. Нехай життя подарує тобі лише найкраще і найяскравіше!, а твій янгол-хоронитель завжди буде поруч, щоб вберегти від біди!
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Сьогодні, у день ангела Михайла, бажаю тобі Божої опіки над твоїм життям. Хай архангел Михаїл тебе оберігає від усіх бід і перешкод, а твої мрії здійснюються з легкістю. Йди по житті з успіхом і досягай своїх цілей! І нехай вдома тебе завжди чекає щаслива та любляча родина!
Привітання з Днем Михайла у віршах
Хай Ангел, чарівною зіркою з неба,
Веде тебе гарним, життєвим шляхом.
Хай буде він добрим і чуйним до тебе,
Від сліз і образ прикриває крилом.
Любові, тепла, подарунків приємних,
Щасливої долі, легких перемог…
Хай свічка надії, у час коли темно
Осяє життя, й захистить від тривог.
***
Михайлику, Михайле! Вітаю зі святом!
Здоров’я, бажаю, любові, тепла…
Хай буде душа на добро лиш багата.
Не буде в житті, а ні смутку, ні зла.
Хай Бог тобі гарних людей посилає,
У серці надія та віра живуть.
Щасливої, гарної долі бажаю,
Хай Ангела крила тебе бережуть!
***
Зичу, щоб у день, коли святкуєш іменини
Обабіч тебе завжди була вся родина
Щоб життя було барвистим, а не сірим
Янгол хай тобі додасть наснаги й віри
Ну а ще – бажаю перемог у всьому
Ти їх точно досягнеш, і без вагання
Тож з днем ангела, Михайле, в своїм домі
Від усіх нас прийми ти привітання!
***
У Михайла сьогодні – велике свято
І твоїх вірних друзів зібралося багато
Звісно, принесли вони чудові подарунки
А рідні та близькі – обійми й поцілунки
А моє найбільше побажання – в тому
Щоби і сьогодні, і завжди твоєму дому
Посміхалась Доля – не як-небудь, щиро
Щоб жили у домі цім Надія й Віра
І Любов, розправивши широкі крила
Кожне серце у твоїй сім’ї зігріла!
***
Хай Ангел завжди береже Кирила,
Щоб ніяка не здолала лиха сила
Хай горе від тебе щодуху біжить
Бажаю у мирі сто років прожить!
Хай радість, успіх і добро
І щире душевне тепло
Будуть завжди поруч із тобою
Тоді й щастя буде не за горою!
***
Нині в гарної людини –
Найкрутіші іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки.
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров'я не підводить,
Й грошенята хай підходять!
***
Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров’я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у Вашу вдачу!
***
З днем Ангела, хай сонце ніжно сяє
В твоїм житті, і на твоїм віку.
Хай Ангел береже і захищає,
І просить в Бога доленьку легку.
Хай будуть всі стежки твої безхмарні.
І щастя в домі, і в душі квітує,
Хай будуть друзі, тільки щирі, гарні,
І Бог твої молитви завжди чує!
Привітання до Дня Михайла у яскравих листівках
Головні заборони у Михайлів день
Сьогодні, за давньою традицією, обов'язково треба примиритися з усіма, з ким напружені стосунки, пробачити минулі кривди. Суворо забороняється в Михайлів день сваритися, скандалити та навіть підвищувати голос.
У святковий день святого Михайла у наших предків заборонялася важка фізична робота. Порушували заборону тільки заради благих справ. Люди вірили, що обов'язково покарання зазнає той, хто буде 8 листопада трудитися заради корисливої мети.
На Михайлів день існує ряд заборон, яких намагається дотримуватися будь віруюча людина.
Що заборонено:
- Мити голову. Вважалося, що якщо помити голову, можна змити весь розум.
- Рубати сокирою або різати, а то Михайло може образитися і покарати.
- Переслідувати корисливі цілі і робити щось тільки заради своєї вигоди.
- Відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.
- Сваритися чи сперечатися. Адже вважається, що Михайлів день - найкращий час для примирень.
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