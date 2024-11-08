День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

8 листопада Православна церква України відзначає одне з найголовніших свят – собор архістратига Михайла та інших Небесних Сил безтілесних

1 вересня 2023 року Україна перейшла на Новоюліанський календар, тому дата Дня святого Михайла перенеслася. Тепер українці відзначають це свято 8 листопада (раніше було 21 листопада). «Главком» підготував добірку привітань та яскравих листівок.

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Історія свята

Церква шанує Михайла як захисника віри християнської і поборника зла і темних сил. Михайлів день був заснований у IV столітті у Лаодикійському соборі. Там засудили єретичне поклоніння ангелам, як творцям світу й затвердили їх православне шанування.

Вважається, що саме Михайло переміг занепалого ангела диявола з його підданими. Він скинув їх з небес до пекла. З того часу архангел Михайло очолює святе ангельське воїнство, вірне Богові і стоїть на сторожі закону Божого.

У народі архангел Михайло вважається головним борцем проти беззаконня і несправедливості серед людей. Також він стоїть на брамі раю, супроводжує душі померлих людей, і молить Бога про прощення грішників, що розкаялися.

Традиції

Наші предки рано-вранці в День святого Михайла обов'язково йшли на церковну святкову службу. Встановлювали свічки за упокій спочилих і за здоров'я всіх живих рідних.

Замовте також і послухайте молебень, який сьогодні читають про порятунок держави, про позбавлення від бід і нещасть, про одужання і зміцнення сил хворих.

Що треба зробити в Михайлів день

Михайлів день здавна вважається прекрасним часом для багатьох справ і починань. Наші предки намагалися в це свято дотримуватися всіх його традицій:

Накрити багатий стіл. Через тиждень після Михайлова дня починався Різдвяний піст - один з найважливіших в житті православної людини. За повір'ям, чим щедріший і багатший стіл у Михайлів день, тим більше задоволений Михайло.

Поставити на стіл м'ясне. Найчастіше ставили холодець із яловичини або свинини.

Звати гостей. Чим ширше готовий розкрити двері господар, чим щедріше запропонує він частування, тим більше його будуть любити друзі і сусіди - адже у такої людини і душа широка.

Звати гостей. Чим ширше готовий розкрити двері господар, чим щедріше запропонує він частування, тим більше його будуть любити друзі і сусіди - адже у такої людини і душа широка. Варити пиво. У давнину в цей день селяни варили Михайлівське пиво. Навіть приказка була: «Не дивно, що пиво зварено. Дивно, що не випито».

Задобрити дворового - молодшого брата домового. Цей домашній дух, за повір'ями, жив в хліві зі скотиною. Від його розташування залежало життя домашніх тварин взимку.

Щоб дворовий не вередував і в холодну пору року дбав про худобу, в Михайлів день його було прийнято задобрювати - в хліві залишали ситну вечерю і примовляли добрі слова на його адресу.

Погодні прикмети

Якщо цього дня сніг буде мокрим, то майбутній урожай буде хорошим.

Якщо стоятимуть густі тумани, то така погода протримається до зимового Миколая.

Якщо на Михайла ніч ясна, то зима буде сніжна і красна.

Якщо Михайло дощем служить – добру й суху весну ворожить.

Іній – на великі сніги, а туман – на відлигу.

Якщо відлига – не жди санного шляху до Миколи.

Як на Михайла вітер з полудня, то буде тепло і до півгрудня.

День на Михайла похмурий і на деревах іній – до хорошого врожаю.

Від Михайла зима морози кує.

Як Михайло закує, то Микола не розкує.

Якщо на Михайла ніч ясна, то буде зима сніжна й красна

Привітання Михайла з днем ангела

Дорогий Михайле! Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай архангел Михаїл завжди буде твоїм вірним захисником, даруючи силу, мудрість та натхнення на нові досягнення. Бажаю тобі міцного здоров’я, щастя та невичерпної енергії в усіх починаннях!

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Іменини – це свято душі і тепла, які зберігаються в серці людини все життя. Це свято ангела, який оберігає тебе з народження і до смерті. Я хочу побажати твоєму ангелові, щоб у нього було якомога менше роботи, а в тебе як можна менше неприємностей і бід. Якщо ти не шкодуєш себе, пожалій його!

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Михайле, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець, що сьогодні вшановується особливо, стане твоїм вірним покровителем і наставником у всіх справах. Бажаю, щоб у твоєму житті завжди панували добро, любов та мир!

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У цей радісний для нас день саме ти є іменинником. Ми хочемо побажати тобі, щоб твій найкращий друг приходив до тебе як можна рідше, оскільки друзі, як відомо, пізнаються в біді. Так от, ми бажаємо тобі якомога менше бід і неприємностей, щоб у твого ангела-хранителя майже не було роботи. А ще бажаємо тобі радості і щастя, здоров'я та успіхів на шляху, нехай завжди над твоєю головою світить сонечко, а за спиною стоїть маленький помічник!

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Любий Михайле! Вітаю з іменинами! Нехай архангел Михаїл завжди тримає над тобою свій крилатий захист і направляє на шлях істини. Бажаю тобі здійснення всіх мрій, душевного спокою та невичерпного оптимізму!

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Сьогодні твій день, Михайле, і я бажаю тобі, щоб кожен момент був наповнений неймовірною радістю та незабутніми враженнями. Будь завжди щасливим і досягай своїх цілей. Вітаю з днем ангела!

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Мої щирі привітання з днем ангела Михайла! Бажаю тобі, Мишко, безмежної радості, море посмішок та безлічі чудових моментів. Нехай життя подарує тобі лише найкраще і найяскравіше!, а твій янгол-хоронитель завжди буде поруч, щоб вберегти від біди!

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Сьогодні, у день ангела Михайла, бажаю тобі Божої опіки над твоїм життям. Хай архангел Михаїл тебе оберігає від усіх бід і перешкод, а твої мрії здійснюються з легкістю. Йди по житті з успіхом і досягай своїх цілей! І нехай вдома тебе завжди чекає щаслива та любляча родина!

Привітання з Днем Михайла у віршах

Хай Ангел, чарівною зіркою з неба,

Веде тебе гарним, життєвим шляхом.

Хай буде він добрим і чуйним до тебе,

Від сліз і образ прикриває крилом.

Любові, тепла, подарунків приємних,

Щасливої долі, легких перемог…

Хай свічка надії, у час коли темно

Осяє життя, й захистить від тривог.

***

Михайлику, Михайле! Вітаю зі святом!

Здоров’я, бажаю, любові, тепла…

Хай буде душа на добро лиш багата.

Не буде в житті, а ні смутку, ні зла.

Хай Бог тобі гарних людей посилає,

У серці надія та віра живуть.

Щасливої, гарної долі бажаю,

Хай Ангела крила тебе бережуть!

***

Зичу, щоб у день, коли святкуєш іменини

Обабіч тебе завжди була вся родина

Щоб життя було барвистим, а не сірим

Янгол хай тобі додасть наснаги й віри

Ну а ще – бажаю перемог у всьому

Ти їх точно досягнеш, і без вагання

Тож з днем ангела, Михайле, в своїм домі

Від усіх нас прийми ти привітання!

***

У Михайла сьогодні – велике свято

І твоїх вірних друзів зібралося багато

Звісно, принесли вони чудові подарунки

А рідні та близькі – обійми й поцілунки

А моє найбільше побажання – в тому

Щоби і сьогодні, і завжди твоєму дому

Посміхалась Доля – не як-небудь, щиро

Щоб жили у домі цім Надія й Віра

І Любов, розправивши широкі крила

Кожне серце у твоїй сім’ї зігріла!

***

Хай Ангел завжди береже Кирила,

Щоб ніяка не здолала лиха сила

Хай горе від тебе щодуху біжить

Бажаю у мирі сто років прожить!

Хай радість, успіх і добро

І щире душевне тепло

Будуть завжди поруч із тобою

Тоді й щастя буде не за горою!

***

Нині в гарної людини –

Найкрутіші іменини.

Будуть в тебе подарунки,

Привітання й поцілунки.

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров'я не підводить,

Й грошенята хай підходять!

***

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров’я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у Ваше серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у Вашу вдачу!

***

З днем Ангела, хай сонце ніжно сяє

В твоїм житті, і на твоїм віку.

Хай Ангел береже і захищає,

І просить в Бога доленьку легку.

Хай будуть всі стежки твої безхмарні.

І щастя в домі, і в душі квітує,

Хай будуть друзі, тільки щирі, гарні,

І Бог твої молитви завжди чує!

Привітання до Дня Михайла у яскравих листівках

Головні заборони у Михайлів день

Сьогодні, за давньою традицією, обов'язково треба примиритися з усіма, з ким напружені стосунки, пробачити минулі кривди. Суворо забороняється в Михайлів день сваритися, скандалити та навіть підвищувати голос.

У святковий день святого Михайла у наших предків заборонялася важка фізична робота. Порушували заборону тільки заради благих справ. Люди вірили, що обов'язково покарання зазнає той, хто буде 8 листопада трудитися заради корисливої мети.

На Михайлів день існує ряд заборон, яких намагається дотримуватися будь віруюча людина.

Що заборонено: