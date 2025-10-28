Церковний календар на листопад 2025: початок Різдвяного посту та коли святкуємо дні ангела Катерини і Андрія

Свята у церковному календарі на листопад 2025 року

У листопаді 2025 року православний календар охоплює кілька значущих церковних подій. Серед них Собор архістратига Михаїла, Введення у храм Пресвятої Богородиці, день апостола Андрія Першозваного та день святої Катерини. Окрім цього, у листопаді розпочинається Різдвяний піст, останній у цьому році.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше.

«Главком» публікує актуальний церковний календар та перелік свят у листопаді 2025 року за новоюліанським календарем.

Головні церковні свята у листопаді 2025 року

8 листопада – Собор архістратига Михаїла;

15 листопада – початок Різдвяного посту;

21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці;

24 листопада – святої великомучениці Катерини;

30 листопада – святого апостола Андрія Первозванного.

Перелік свят у церковному календарі на листопад 2025 року: