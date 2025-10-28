Церковний календар на листопад 2025: початок Різдвяного посту та коли святкуємо дні ангела Катерини і Андрія
Свята у церковному календарі на листопад 2025 року
У листопаді 2025 року православний календар охоплює кілька значущих церковних подій. Серед них Собор архістратига Михаїла, Введення у храм Пресвятої Богородиці, день апостола Андрія Першозваного та день святої Катерини. Окрім цього, у листопаді розпочинається Різдвяний піст, останній у цьому році.
Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше.
«Главком» публікує актуальний церковний календар та перелік свят у листопаді 2025 року за новоюліанським календарем.
Головні церковні свята у листопаді 2025 року
- 8 листопада – Собор архістратига Михаїла;
- 15 листопада – початок Різдвяного посту;
- 21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці;
- 24 листопада – святої великомучениці Катерини;
- 30 листопада – святого апостола Андрія Первозванного.
Перелік свят у церковному календарі на листопад 2025 року:
|
Дата
|
Православне свято
|1 листопада
|блаженного священномученика Теодора; святих безсрібників Косми і Дам'яна
|2 листопада
|
святих мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора і Анемподиста
|
3 листопада
|
святих священномучеників Акепсима, Йосифа і Айтала
|4 листопада
|
святого преподобного Йоакинія Великого; святих мучеників Нікандра та Єрмея
|5 листопада
|святих мучеників Галактіона та Епістими
|6 листопада
|святого ісповідника Павла, архиєпископа Царгородського
|
7 листопада
|
святих 33-х мучеників в Мелітині
|
8 листопада
|
Собор архистратига Михаїла
|9 листопада
|
святих преподобних Матрони й Теоктисти
|
10 листопада
|
святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона та тих, хто з ними
|11 листопада
|святих мучеників Мини, Віктора і Вікентія; святого преподобного ісповідника Теодора Студита
|
12 листопада
|
святого священномученика Йосафата
|13 листопада
|святого святителя Івана Златоустого, архиєпископа Царгородського
|14 листопада
|святого апостола Филипа
|
15 листопада
|
початок Різдвяного постусвятих мучеників та ісповідників Гурія, Самона, Авіва
|16 листопада
|святого апостола та євангелиста Матея
|17 листопада
|
святого святителя Григорія, єпископа Неокесарійського
|18 листопада
|святих мучеників Платона й Романа
|19 листопада
|
святого пророка Авдія; святого мученика Варлаама
|20 листопада
|блаженного преподобного Йосафати; святого преподобного Григорія Декаполіта
|
21 листопада
|
Введення у храм Пресвятої Богородиці
|
22 листопада
|
святого апостола Филимона та тих, хто з ним
|23 листопада
|святих святителів Амфілохія і Григорія
|
24 листопада
|
святої великомучениці Катерини
святого великомученика Меркурія
|25 листопада
|святого священномученика Климента
|26 листопада
|святого преподобного Аліпія стовпника
|
27 листопада
|
святого великомученика Якова Персіянина; святого преподобного Паладія
|28 листопада
|
святого преподобномученика Стефана Нового; святого мученика Іринарха
|29 листопада
|святих мучеників Парамона та Філумена
|
30 листопада
|
святого апостола Андрія Первозванного
