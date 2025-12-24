Аварійні відключення світла 24 грудня 2025 року введено у деяких регіонах

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі

У кількох регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причина посилення заходів обмеження – наслідки російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Зазначається, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. «Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!», – додає «Укренерго».

Йдеться про Сумську та Полтавську області, за даними місцевих обленерго.

Нагадаємо, уночі російська терористична армія атакувала енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок цього – на ранок є нові знеструмлення у Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській і Чернігівській областях.

До слова, уночі на Хмельниччині енергетики завершили роботи з відновлення розподілу електроенергії споживачам, які знеструмлювалися через масовану ракетно-дронову атаку 23 грудня.