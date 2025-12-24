У бою на Запоріжжі поліг 22-річний оператор дрона. Згадаймо Олександра Гоцалюка

Життя захисника обірвалося у районі Варварівки на Запоріжжі

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Гоцалюка.

19 грудня 2025 року загинув захисник України Олександр Олександрович Гоцалюк, житель міста Хоростків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Хоростківську міську раду.

Олександр народився 19 червня 2003 року. До дев'ятого класу навчався у заводській школі міста Хоростків, згодом продовжив навчання у Гусятинському коледжі за спеціальністю «Менеджмент».

Не закінчивши навчання пішов на строкову військову службу, з 01.12.2021 року – у місті Мукачево.

Повернувшись з армії, деякий час працював на підприємстві «Інтерформ Захід», згодом – на ДП ДГ «Подільське», однак, керуючись почуттям обов’язку, 17 травня 2025 року підписав контракт та став до лав захисників України.

17 травня 2025 року Олександр Гоцалюк підписав контракт та став до лав захисників України фото: Хоростківська міська рада

Олександр виконував бойові завдання як оператор безпілотних літальних апаратів 2 екіпажу БпЛА 2 взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів 1 роти ударних БпАК 3 батальйону безпілотних систем військової частини А4742.

Життя захисника обірвалося у районі Варварівки на Запоріжжі. Під час виконання бойового завдання позиції військового атакував ворожий FPV-дрон – отримані поранення були несумісними з життям.

У полеглого героя залишилися батьки, троє братів і сестра.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.