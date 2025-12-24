Головна Країна Суспільство
У ЦВК вказали на невідповідність телемарафону «Єдині новини» виборчим стандартам

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
У ЦВК вказали на невідповідність телемарафону «Єдині новини» виборчим стандартам
У ЦВК заявили, що телемарафон не відповідає стандартам проведення виборів
фото: чесно

Заступник голови ЦВК заявив про потребу змін у форматі мовлення у разі старту виборів

Український телемарафон «Єдині новини» у нинішньому форматі не відповідає стандартам проведення виборчої кампанії та потребує окремого законодавчого врегулювання. Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик в ефірі «Радіо Свобода».

«Це теж питання дотримання стандартів, бо існування формату «Єдиного марафону» не зовсім кореспондується з виборчою кампанією, з виборчим процесом», – сказав Дубовик.

Він наголосив на потребі «забезпечення можливості вільного радіо- й телемовлення».

«Сьогодні діють певні обмеження, пов'язані із загрозою ворожої пропаганди. Рішення, ухвалені державними органами, ми всі виконуємо. На момент розгортання виборчої кампанії, можливо, це має зазнати певних змін, оскільки повинно бути забезпечене вільне вираження думок, зокрема через засоби масової інформації», – пояснив заступник голови ЦВК.

Дубовик нагадав, що є українці, які не користуються соціальними мережами й не мають доступу до YouTube.

«Кандидати на будь-яку посаду повинні мати можливість вільно висловлювати свою думку», – підкреслив він.

Нагадаємо, що ЦВК заявляє, що для проведення виборів в Україні необхідно внести зміни до законодавства. Наразі робота над законопроєктами покладається на Верховну Раду, а вибори можливі лише після встановлення відповідних мирних умов.

Проведення майбутніх виборів в Україні може обійтися державі у щонайменше 20 млрд грн. Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик. 

До слова, додаткове фінансування телемарафону «Єдині новини #UAразом» становить 109 млн грн. ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України» 16 грудня уклало чотири нові угоди з телеканалами на створення контенту для марафону до кінця року. 

