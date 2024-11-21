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День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

Наталія Порощук
glavcom.ua
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День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
День десантника відзначають в Україні 21 листопада
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Свято вшановує героїзм, мужність і відданість воїнів-десантників, які забезпечують безпеку та обороноздатність нашої держави

Сьогодні, 21 листопада, відзначається День десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Свято вшановує героїзм, мужність і відданість воїнів-десантників, які забезпечують безпеку та обороноздатність нашої держави.

«Главком» підготував історію заснування Дня сержанта, добірку привітань та яскравих листівок.

Зміст

Історія заснування Дня десантника

День десантно-штурмових військ ЗСУ започатковане указом тодішнього президента Петра Порошенка. Раніше професійне свято мало назву День високомобільних десантних військ, однак очільник України у 2017 році скасував його.

«Ураховуючи хоробрість та героїзм воїнів-десантників, виявлені у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, з метою відродження національної військової ідентичності, започаткування сучасних традицій вшанування звитяг українського війська та виховання у громадян патріотизму постановляю:

  1. Установити в Україні День Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, який відзначати щороку 21 листопада.
  2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 27 липня 2012 року № 457 «Про День високомобільних десантних військ»», – йдеться в указі.

Вперше День ДШВ відзначили у Києві на Михайлівській площі, де президент України урочисто вручив військовим оновлену символіку.

Десантно-штурмові війська є окремим родом військ у складі Збройних Сил України. У ході війни вони виконують завдання з охоплення противника вертикальним маневром і діють у його тилу, демонструючи високу мобільність, рішучість і героїзм.

Привітання з Днем десантника у прозі

З Днем десантних військ України. Український десант – наша гордість. Це сміливі і грізні бійці, які вселяють жах у ворога. Ми точно знаємо, що Україна переможе і всі ви повернетеся до люблячих сімей. Вічна слава і вічна пам'ять десантникам, які віддали життя за Батьківщину.

***

Щиро вітаємо усіх українських десантників із професійним святом – Днем десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Бажаємо вам міцного здоров’я, успіхів у службі, перемог та Божого заступництва, а вашим родинам – миру та добробуту!

***

Вітаю з Днем десантно-штурмових військ і бажаю, щоб бордовий берет завжди був у пошані, мужність не згасала, сила зміцнювалася з кожним днем. Нехай ви завжди забезпечуєте надійний захист рідним і близьким!

***

Вітаю з Днем десантно-штурмових військ ЗСУ! Бажаю вам завжди триматися впевнено як на землі, так і в повітрі, та мати надійний десант друзів у житті. Нехай кожен день дозволяє вам літати високо, а кожна ідея диктує умови успіху та перемоги! Здоров'я, невтомної мужності та сил.

***

День ДШВ – день людини-героя. Зі святом, десантнику! Нехай купол парашута стане твоїм захистом від життєвих негараздів, здоров'я буде міцним і надійним, а життя складатиметься лише з білих смуг!

***

Друже, вітаю з Днем десантно-штурмових військ ЗСУ! Бажаю завжди триматися впевнено і на землі, і в повітрі, а також мати надійний десант друзів у житті. Нехай кожен день дозволяє літати високо, а кожна ідея диктує умови успіху та перемоги! Здоров'я, невтомної мужності та сил.

***

Вітаю з Днем десантно-штурмових військ! Бажаю ніколи в собі не сумніватися, не боятися труднощів і перешкод, йти назустріч своїй меті, а якщо й доведеться падати, то щоб поряд була підтримка товариша, вірне кохання та надійний парашут.

Привітання з Днем десантника України у віршах

День ДШВ – то свято славне!
Привітати щиро поспішаю.
Безстрашний, доблесний десантник,
До тебе ставлюся з пошаною.

Бажаю щастя та успіху,
А також миру на землі.
Ніщо нехай не стане на заваді
Щасливому життю твоїм.

***

Тобі я, десантнику мій, здамся без бою,
Піду на край світу я вслід за тобою,
З тобою удвох в небесах політаю!
З Днем ДШВ тебе, любий, вітаю!

***

З Днем ВДВ вітаю щиро!
Бажаю щастя та довіри,
Свободи, успіхів й наснаги,
Краси, добробуту й поваги.

Хай вам ресурсів вистачає
На все в житті, що надихає!
Нехай сім’я гордиться вами,
Хай спиться солодко ночами.

***

Бажаю тобі міцного здоров'я,
Безхмарного неба у вишині.
Щоб удача з дружбою та любов'ю
З тобою на одній йшли висоті.
З Днем десантно-штурмових військ ЗСУ!

***

Рішучі, сильні й сміливі,
Хоробрі, відважні, могутні,
Честі й Вітчизні вірні,
Десантники, всього вам найкращого!

***

Десантник колишнім не буває!
З вітаннями до тебе поспішаємо
І в цей важливий день тобі бажаємо:
Здоровим будь, веселим і коханим!

В житті завжди будь з друзями пліч-о-пліч,
Нехай не буде горя і розлук.
Спокійні ми, бо з нами завжди поруч
Є вірний і надійний щирий друг!

***

З Днем ВДВ вітаю щиро!
Бажаю сонця, світла, миру,
З радістю у серці жити,
І чесно, віддано служити.

Нехай чекають перемоги,
Хай серце не ятрять тривоги,
Хай вдома вас завжди чекають,
Кохані хай вас надихають!

Привітання з Днем ДШВ у яскравих листівках

День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 1
День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 2
День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 3
День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 4
День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 5
День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 6
День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 7
День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 8

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вручив понад 60 державних нагород військовослужбовцям бригад Десантно-штурмових військ ЗСУ за участь в бойових діях на Курському напрямку. 

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Теги: свята ЗСУ війна десант військові українці свято

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