Заступник міністра розповів, наскільки близька енергосистема України до критичної межі

Українська енергосистема працює близько до критичної межі через посилені обстріли Росії, але поки вдалося уникнути масштабних блекаутів. Про це в інтерв’ю DW повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає «Главком».

«Масштабний блекаут у нас був лише у 2022 році. Всі наступні опалювальні сезони ми тримали систему об’єднаною і контрольованою», – зазначив він.

За його словами, інтенсивність атак значно зросла.

За словами заступника міністра, інтенсивність атак цього року значно зросла: лише у листопаді Росія застосувала понад 5200 безпілотників «шахед» і більше 200 ракет, що більш ніж утричі перевищує показники попереднього сезону.

Україна активно залучає міжнародну допомогу для відновлення пошкодженого обладнання. Через платформу Ukraine Energy Support Fund донори постачають кабелі, аварійні машини, підіймачі та складні технічні засоби, такі як трансформатори напруги та зв’язку.

«Ми намагаємось зараз комунікувати з міжнародними партнерами, щоб з такою ж інтенсивністю отримувати необхідне обладнання для проведення оперативно аварійно-відновлювальних робіт. Йдеться про електричні кабелі, як про просте електричне обладнання, так і комплексне: трансформатори напруги і зв'язку та інші технічні засоби. На жаль, подекуди страждають безпосередньо самі аварійні бригади, десь пошкоджуються аварійні машини, машини для висотних робіт, підіймачі, різне устаткування», – зазначив він.

Нагадаємо, Естонія спрямовує додаткові 2 млн євро до Енергетичного фонду підтримки України для відновлення української енергетичної інфраструктури.

Зауважимо, глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна різко відреагував на масований російський удар по Україні, заявивши, що Москва продовжує ескалацію війни навіть у святковий період. Дипломат заявив, що тиск міжнародної спільноти на Росію має не тільки зберігатися, а й посилюватися.

До слова, прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що внаслідок атак Росії 23 грудня найбільших пошкоджень зазнали енергетичні об’єкти у західних областях.