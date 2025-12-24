Головна Країна Суспільство
Заборона Московської церкви: скільки релігійних громад в Україні досі пов’язані з РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Найчастіше до української церкви навертались релігійні установи з Хмельницької (205), Київської (196) та Вінницької (105) областях
Найбільше церков із російським слідом зосереджено на Дніпропетровщині

На початку повномасштабного вторгнення в Україні функціонували 8 782 релігійні громади, пов’язані з Московським патріархатом. За майже чотири роки війни 934 з них офіційно змінили юрисдикцію та приєдналися до Православної церкви України. Таким чином, нині в Україні залишається 7 826 церковних громад, які мають зв’язки з країною-агресором. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Водночас у ПЦУ повідомляють, що загалом у їхньому підпорядкуванні перебуває близько 9 тис. релігійних громад.

Найчастіше до української церкви навертались релігійні установи з Хмельницької (205), Київської (196) та Вінницької (105) областях. Пік переходів припав на 2023 рік: тоді змінили юрисдикцію 386 громад. У 2024 році таких було вже 191, а у 2025 – 157.

Найбільше церков із російським слідом зосереджено на Дніпропетровщині (522), Вінниччині (495) та Закарпатті (487). Варто зазначити, що наразі лише 18 релігійних установ з майже 8 тис. відкрито показують свої зв’язки. Торік таких громад було більше, втім три з них приєдналися до ПЦУ, а одна, за даними з реєстрів, припинила свою діяльність.

«67 релігійних організацій із так званими «примусовими назвами», які Міністерство юстиції, відповідно до закону, надало у 2022 році налічувалося в Україні на кінець 2022 року. У ЄДР було зазначено, що релігійна організація не вказала свою приналежність до Московського патріархату. З часом частина таких громад припинила діяльність або змінила назву, приховавши зв’язки з росіянами. Водночас лише три з цих організацій офіційно перейшли до ПЦУ. Наразі громад, які мають примусову назву, залишилося 39, усі вони зосереджені в Чернівецькій області», – йдеться у дослідженні.

Ще 22 релігійні громади, які приховували або не декларували зв’язки з МП, припинили діяльність або перебувають у процесі припинення за власним бажанням.

Нагадаємо, Київську митрополію Української православної церкви (УПЦ) визнано афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена відповідно до статті 3 закону «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій».

Раніше Державна служба України з етнополітики та свободи совісті видала наказ про виявлення ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви (УПЦ) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої заборонена в Україні. 

Згодом, за результатами проведеного дослідження щодо наявності ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої заборонена на території України, УПЦ було винесено припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації. Так, УПЦ МП мала час до 18 серпня для розірвання стосунків з РПЦ.

До слова, голова Держслужби з етнополітики Віктор Єленський заявив, що представники Московської церкви навмисно затягують розгляд справи про ліквідацію Київської митрополії.

