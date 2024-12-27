У Франції врятовано 107 мігрантів, які намагалися перетнути Ла-Манш

Мігранти намагалися перетнути Ла-Манш, щоб дістатися із Франції до Великої Британії

Французька влада заявила, що врятувала 107 мігрантів у протоці Ла-Манш 25 грудня під час операцій уздовж північного узбережжя країни. Про це повідомляє France24.

Зазначається, що мігранти намагалися перетнути Ла-Манш, щоб дістатися із Франції до Великої Британії.

«Протягом Різдва уздовж північного французького узбережжя були проведені 12 рятувальних операцій», – поінформувала морська префектура Ла-Маншу і Північного моря.

Вранці у середу 30 пасажирів судна були врятовані поблизу міста Дюнкерк, тоді як інші люди, які перебували на борту, продовжили подорож і були взяті під варту британською владою, як тільки вони досягли вод Британії.

Пізніше того ж дня, також поблизу Дюнкерка, було помічене одне судно із пошкодженим двигуном. Як наслідок, 51 пасажир судна був врятований. Згодом ще 26 осіб були врятовані із човна, у якого виникли проблеми.

За даними французького північного департаменту Па-де-Кале, щонайменше 73 мігранти загинули під час спроб перетнути Ла-Манш і дістатися до Великої Британії цього року, що зробило 2024 рік найсмертоноснішим роком в історії перетинів протоки.

Нагадаємо, 5 жовтня Велика Британія зафіксувала новий рекорд за кількістю мігрантів, які нелегально перетнули Ла-Манш на невеликих човнах. За даними Sky News, цього дня до британських берегів прибуло 17 човнів з 973 особами на борту.

До слова, імміграційна та митна служба США (ICE) депортувала понад 270 тис. мігрантів за фінансовий рік, що закінчився 30 вересня. За звітний період співробітники служби вислали 271,5 тис. мігрантів до 192 країн, що майже вдвічі більше, ніж у 2023 році (142,6 тис. осіб). Показник депортацій став найвищим із 2014 фінансового року, коли було виселено майже 316 тис. мігрантів.