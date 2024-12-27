Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Франції врятовано 107 мігрантів, які намагалися перетнути Ла-Манш

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Франції врятовано 107 мігрантів, які намагалися перетнути Ла-Манш
фото: France24

Мігранти намагалися перетнути Ла-Манш, щоб дістатися із Франції до Великої Британії

Французька влада заявила, що врятувала 107 мігрантів у протоці Ла-Манш 25 грудня під час операцій уздовж північного узбережжя країни. Про це повідомляє France24.

Зазначається, що мігранти намагалися перетнути Ла-Манш, щоб дістатися із Франції до Великої Британії.

«Протягом Різдва уздовж північного французького узбережжя були проведені 12 рятувальних операцій», – поінформувала морська префектура Ла-Маншу і Північного моря.

Вранці у середу 30 пасажирів судна були врятовані поблизу міста Дюнкерк, тоді як інші люди, які перебували на борту, продовжили подорож і були взяті під варту британською владою, як тільки вони досягли вод Британії.

Пізніше того ж дня, також поблизу Дюнкерка, було помічене одне судно із пошкодженим двигуном. Як наслідок, 51 пасажир судна був врятований. Згодом ще 26 осіб були врятовані із човна, у якого виникли проблеми.

За даними французького північного департаменту Па-де-Кале, щонайменше 73 мігранти загинули під час спроб перетнути Ла-Манш і дістатися до Великої Британії цього року, що зробило 2024 рік найсмертоноснішим роком в історії перетинів протоки.

Нагадаємо, 5 жовтня Велика Британія зафіксувала новий рекорд за кількістю мігрантів, які нелегально перетнули Ла-Манш на невеликих човнах. За даними Sky News, цього дня до британських берегів прибуло 17 човнів з 973 особами на борту.

До слова, імміграційна та митна служба США (ICE) депортувала понад 270 тис. мігрантів за фінансовий рік, що закінчився 30 вересня. За звітний період співробітники служби вислали 271,5 тис. мігрантів до 192 країн, що майже вдвічі більше, ніж у 2023 році (142,6 тис. осіб). Показник депортацій став найвищим із 2014 фінансового року, коли було виселено майже 316 тис. мігрантів.

Читайте також:

Теги: рятувальники мігранти Велика Британія подорож Франція рекорд влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

21 листопада росіяни вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою середньої дальності
Ракета «Орєшнік», що вдарила по Дніпру, була без вибухівки – Reuters
27 листопада, 08:37
Hurry Up як мінімум четверта яхта у флотилії Медведєва
Медведєв, який погрожував розбомбити Лондон, купив нову яхту у Великій Британії
28 листопада, 17:25
Політична криза у Франції може серйозно відбитись на економіці
Франції загрожує боргова криза, як було у Греції – Euronews
29 листопада, 10:10
Колишній керівник альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi розкритикував рішення японських автогігантів
Злиття Nissan та Honda: колишній директор Nissan назвав головні ризики
Вчора, 09:58
Стало відомо, чи буде Київ підвищувати тарифи на ЖКГ та громадський транспорт у 2025 році
Стало відомо, чи буде Київ підвищувати тарифи на ЖКГ та громадський транспорт у 2025 році
14 грудня, 01:32
24 грудня відзначається Святвечір
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 грудня, 00:05
Відповідальним за напади на мирних протестувальників у Грузії чиновникам заборонено в'їзд до Британії, їхні активи будуть заморожені
Британія запровадила санкції проти грузинських високопосадовців: список
19 грудня, 18:49
Вибуховою хвилею вибило вікна у дев'ятиповерхівці
Росіяни вдарили дронами по Запоріжжю: влада показала наслідки
20 грудня, 23:33
Усик взяв талісман на свій бій
Усик прибув на бій із Ф'юрі з талісманом (відео)
21 грудня, 22:14

Соціум

У Франції врятовано 107 мігрантів, які намагалися перетнути Ла-Манш
У Франції врятовано 107 мігрантів, які намагалися перетнути Ла-Манш
Рух суден через протоку Босфор частково відновлено
Рух суден через протоку Босфор частково відновлено
У Нігерії військовий літак помилково скинув бомби на два мирні села: є загиблі
У Нігерії військовий літак помилково скинув бомби на два мирні села: є загиблі
Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну – глава УГКЦ
Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну – глава УГКЦ
Авіакомпанія «Ель-Аль» призупиняє всі рейси за маршрутом Тель-Авів – Москва
Авіакомпанія «Ель-Аль» призупиняє всі рейси за маршрутом Тель-Авів – Москва
Помер колишній прем'єр-міністр Індії, 92-річний Манмохан Сінгх
Помер колишній прем'єр-міністр Індії, 92-річний Манмохан Сінгх

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 грудня: ситуація на фронті
47K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 грудня 2024
16K
Яку категорію українців повернути з-за кордону найважче: Інститут демографії здивував відповіддю
16K
Скандал з оформленням інвалідності: прокурори та посадовці МСЕК отримали підозри
11K
Путін готовий пожертвувати всім, аби перемогти Україну – Foreign Affairs
9765
На Хмельниччині чоловік намагався продати на аукціоні старовинний артефакт

Новини

Подекуди туман та слабка ожеледь: прогноз погоди на 27 грудня
Сьогодні, 06:00
27 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У роботі ChatGPT стався глобальний збій: що відомо
Вчора, 23:02
Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 26 грудня
Вчора, 06:05
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Одіозні російські олігархи продовжують заробляти на торгівлі з Європою – Insider
25 грудня, 12:08

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua