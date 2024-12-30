В Афганістані введено нову дивну заборону щодо жінок

В Афганістані відтепер заборонено дивитися на жінок у вікнах будинків

Влада Афганістану заборонила дивитися на жінок у вікнах будинків, відповідний указ підписав лідер «Талібану» Хайбатулла Ахундзада. Про це пише France 24.

«Указ передбачає заборону на будівництво будівель, що розташовані близько одна до одної, якщо вікна одного будинку дивляться у бік кухні сусідньої будівлі, де потенційно може бути жінка. В іншому випадку такий отвір має бути перекритий парканом заввишки в людський зріст»,– йдеться у статті.

У жовтні «Талібан» заборонив жінкам розмовляти одна з одною у громадських місцях. Обмеження діє з серпня 2024 року. Рішення ухвалив міністр чесноти Халід Ханафі. Заборона поширюється на жінок-лікарів та медсестер. Вони не повинні розмовляти із родичами-чоловіками. На думку ЗМІ, це обмежить медичне обслуговування всіх жителів країни.

Раніше Міністерство із заохочення чесноти та запобігання пороку Афганістану заборонило жінкам читати вголос Коран і молитися в присутності інших жінок.

Нагадаємо, у серпні 2024 року в Афганістані ухвалили закон, що складається з 35 статей, який, зокрема, забороняє жінкам говорити в громадських місцях і перебувати з відкритим обличчям на публіці. Нові заборони, за словами влади, були ухвалені з метою «боротьби з пороком та заохочення чесноти».