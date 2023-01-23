23 січня: яке сьогодні свято, прикмети й заборони

Якщо 23 січня ясна погода, то літо буде сухим та спекотним

У цей день визначають погоду на літо

Сьогодні, 23 січня, День почерку або День ручного письма. Віряни вшановують пам'ять святителя Григорія Ніського. У цей день існує чимало прикмет та заборон.

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Релігійне свято

23 січня в церковному календарі – день пам’яті святителя Григорія Ніського. Цей день називали Літовказівником, оскільки по погоді цього дня передбачали, яким буде літо.

Григорій народився у християнській родині: його братом був Василь Великий, а сестрою – преподобна Макріна. Згодом він одружився, але рання смерть обраниці кардинально змінила світогляд Григорія. Він пішов у монастир, яким керував його брат.

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Згодом імператор Валент звинуватив святого, що той надмірно витрачає церковні гроші та хотів заарештувати Григорія. Йому вдалося втекти з-під варти, але святому довелось три роки переховуватись у мандрах.

Протягом життя Григорій написав багато праць. Його вважають одним з найглибших філософів серед святих отців.

Міжнародне свято

23 січня святкується День почерку (або День ручного письма). Мета цього цікавого та унікального свята – підкреслити, наскільки рукописне письмо все ще важливе, навіть у наш цифровий час, а також дослідити характер почерку та його чистоту. Завдяки сучасним технологіям процес написання стає все простішим та швидшим, але написання букв та чисел на папері значно відрізняється від механічного набирання тексту.

Почерк може багато розповісти про характер людини фото з відкритих джерел

Прикмети та традиції

На деревах іній – літо буде негожим та холодним;

якщо 23 січня вітер дме з півдня, значить у червні будуть грози та дощі;

якщо погода ясна, літо буде сухим та спекотним;

у народі існувало повір’я: якщо на Григорія снігу багато, то і хліба багато буде;

у цей день жінки готували страви з м'яса: вірили, що це щасливий знак.

Заборони

Не можна погано думати про інших, лихословити;

не варто стригтися, бо так можна позбутися свого щастя;

нині не слід загадувати на майбутнє та ворожити;

варто відмовитися від спиртного;

у цей день не можна скаржитися на здоров'я без явних на те причин, адже можете накликати серйозні хвороби.

Іменини

Нині святкують День ангела: Анатолій, Григорій, Зиновій, Макар, Павло, Петро, Феофан.