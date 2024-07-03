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«Паразитує не вперше»: Наречена Да Вінчі викрила шахрайку, яка прикидалася ветеранкою

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Паразитує не вперше»: Наречена Да Вінчі викрила шахрайку, яка прикидалася ветеранкою
Наречена Да Вінчі: «Паразитувати аферистам на фотографіях з Дмитром та імені нашого підрозділу - я не дам»
фото: Facebook / Julia Vobornikova-Holovko

У мережі небайдужі люди збирали кошти на допомогу військовій, але з'ясувалося, що дівчина не перший рік розповідає всім вигадану історію

Керівниця медичної служби «Ульф», першого окремого штурмового батальйону «Вовки Да Вінчі» та наречена Да Вінчі Аліна Михайлова розповіла про шахрайку, яка не перший рік обманює волонтерів, військових та цивільних та виманює гроші на нібито лікування. Про це Михайлова написала допис на Facebook.

Спершу 2 липня військова Юлія Воборнікова-Головко, з позивним Ураган, опублікувала пост-допомогу для дівчини на ім'я Анастасія Шемет. За словами військової, Шемет «солдат, якого не було»: дівчина була добровольцем з часів Майдану, перебувала під час АТО у добровольчому батальйоні не зважаючи на те, що з народження має інвалідність ІІІ групи.

На першій евакуації, як розповідає Шемет, вона нібито отримала контузію, а ноги посікло осколками. Після повернення додому намагалася знайти роботу, але безрезультативно через ПТСР і розлад адаптації.

Військова Юлія Воборнікова та Анастасія Шемет у Черкасах
Військова Юлія Воборнікова та Анастасія Шемет у Черкасах
фото: Facebook / Julia Vobornikova-Holovko

«Для Держави вона не воювала. Бо не ходила, не доводила свою участь в бойових діях. Не знала алгоритми, боялася у когось питати... Для мене це не зрозуміло, нонсенс, що людина не може такого зробити, але вона не могла. Я зустріла її в Черкасах кілька місяців тому. Випадково. Вона не просила грошей чи лікування, просила лише допомоги з роботою. Живе на менше ніж три тисячі гривень на місяць. Влізла в кредити бо треба було рік тому колишнім побратимам купити рації терміново на фронт», – написала Воборнікова-Головко.

Її зачепила історія дівчини, тож військова разом з подругою вирішили шукати роботу для Шемет та допомогти фінансово. 

«Шість років вона вважала що нікому не потрібна і людям на неї байдуже. Якщо можете, напишіть їй тут що у неї все вийде. Хто хоче допомогти просто фінансово - номер картки її лишу в коментарях», – додала військова.

4 фото
На весь екран
скриншот: Facebook / Julia Vobornikova-Holovko

До допису Воборнікова-Головко прикріпила світлини Анастасії Шемет з полеглим Да Вінчі та свіжу світлину, яку вони зробили разом. Згодом публікація «розлетілася» і керівниця медичної служби «Ульф» Аліна Михайлова розповіла, що Шемет не була військовою, волонтеркою, натомість: роками спекулює світлиною з Да Вінчі.

«Це шахраї. Анастасія паразитує на фотографіях з нами вже не перший рік. Ніяких поранень/контузій в 1ОШР ДУК ПС вона не отримувала. В складі підрозділу не була. Дмитро не раз їй дзвонив коли вона робила такі нещасні збори для себе і казав припинити дурити людей на гроші. Автора допису вважаю причетною так само до схем з цією Анастасією. Бо перед тим як вестися на казки і робити такі гучні заяви що «солдата кинули» варто все ж запитати чи цей солдат був», – написала Аліна Михайлова.

«Паразитує не вперше»: Наречена Да Вінчі викрила шахрайку, яка прикидалася ветеранкою фото 1
скриншот: Facebook / Alina Mykhailova

Після цього Юлія Воборнікова-Головко оновила свою публікацію, де заявила, що поверне кошти, які їй надсилали для Шемет: «Настя має проблеми з ментальним здоров'ям, і цей факт Аліна підтвердила. Дуже прошу усіх хто скидав їй кошти відписати мені в особисті, вона Вам їх поверне. Мені дуже боляче що люди маніпулюють такими речами як війна і поранення. Навіть маючи проблеми зі здоров'ям, такі речі не можна робити...»

Як додала Михайлова, це вже не перший випадок із Шемет: таке трапляється раз на пару років.

«Паразитує не вперше»: Наречена Да Вінчі викрила шахрайку, яка прикидалася ветеранкою фото 2
скриншот: Facebook / Alina Mykhailova

Нагадаємо, у березні У Києві правоохоронці викрили 26-річну псевдоволонтерку, яку підозрюють у вчиненні шахрайства. За даними слідства, вона видурила у громадян 1,2 млн гривень. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Також у 2023 році в Україні було відкрито понад 82 тис. кримінальних проваджень за ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Це найвищий показник за останні 11 років.

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Теги: шахрайство історія війна гроші казки Facebook ураган солдат фронт поранення Місяць

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