Прикордонники попередили українців про проблеми на польському кордоні: деталі

Прикордонники просять українців враховувати надану інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону

Через проведення технічних робіт можливий сповільнений рух у пункті пропуску «Шегині», а також повідомляють про сповільнене оформлення у пунктах пропуску «Рава-Руська» та «Угринів». Західне регіональне управління Держприкордонслужби України Західний кордон повідомляє про можливе уповільнення руху в пунктих пропуску на кордоні з Польщею.

«Звертаємо увагу громадян, які перетинають кордон. За інформацією, отриманою від польської сторони, через проведення технічних робіт можливий сповільнений рух у пункті пропуску «Шегині». Також відмічається сповільнене оформлення у пункті пропуску «Рава-Руська» та «Угринів», як повідомлялося раніше», – йдеться в повідомленні.

Прикордонники просять українців враховувати надану інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.

Нагадаємо, українським перевізникам не потрібні жодні дозволи на двосторонні перевезення, оскільки угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною і ЄС набула чинності 20 червня. Про це заявив заступник очільника Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

Також повідомлялося, що у Польщі cтворять спеціальні підрозділи прикордонників, аби кордон був захищеним від агресивних нападів нелегальних мігрантів з боку Білорусі. Про це заявив заступник глави МВС Польщі Чеслав Мрочек, передає польське агентство PAP.

До слова, Польща створить спеціальні підрозділи прикордонників, аби кордон був захищеним від агресивних нападів нелегальних мігрантів з боку Білорусі.

Читайте також: Закарпатський «бізнесмен» вигадав, як вивезти за кордон чоловіків та 20 тис. пачок сигарет