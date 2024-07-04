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4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
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4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 липня – День національної поліції України
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто здійснювати великі покупки

4 липня відзначається День національної поліції України, День судового експерта в Україні та День музики у стилі кантрі. Віряни вшановують пам’ять святого Андрія, архієпископа Критського.

День національної поліції України

4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Кожен рік 4-го липня співробітники всіх підрозділів та відділів Національної поліції відзначають своє професійне свято. Дата святкування приурочена до події 2015 року, коли перші патрульні поліцейські прийняли першу присягу на Софійській площі у Києві. До 2018 року свято відзначалося 4 серпня – у день підписання Президентом України Закону України «Про Національну поліцію».

Поліція зобов’язана надавати послуги в таких сферах, як громадська безпека та порядок; захищати права та свободи громадян, а також суспільні та державні інтереси; запобігати злочинам; надавати в рамках, встановлених законом, допомогу громадянам, які потребують її в результаті надзвичайних ситуацій або через соціальні, економічні чи особисті причини.

Цей день є нагодою для всіх громадян згадати про ту роль, яку відіграє поліція в нашій країні. Адже правовою державою є тільки та, яка здатна надати безпеку своїм громадянам при реалізації ними своїх прав і свобод.

День судового експерта

4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Це свято святкують ті, хто стоїть на захисті фактів та справедливості. День з’явився у календарі офіційних професійних свят згідно з наказом президента Віктора Ющенка від 10.06.2009 року. Ініційоване святкування було Координаційною радою з проблем судової експертизи при Мін’юсті. При прийнятті рішення про запровадження нового свята президент керувався тим, що судово-експертна діяльність відіграє дуже важливу роль у питаннях захисту прав громадян та у забезпеченні справедливого суддівства. 

Заснування свята є своєрідною даниною поваги зі сторони української влади до судових експертів країни за їх відповідальну, важку та дуже емоційну працю. Наразі в Україні пройшли атестацію та успішно працюють близько 6 тис. таких спеціалістів (1,4 тис. з них державні). Професія судового експерта дуже важлива, адже саме за його допомогою відбувається правосуддя не на здогадках, а на фактах та доказах. Завдяки цим спеціалістам виправдовують невинних та наказують винних у злочинах. Від точності та об’єктивності експертиз залежить хід розслідування злочину.

День музики в стилі кантрі

4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

4 липня традиційно святкують День музики у стилі кантрі. Цей жанр зародився у 1920-х роках на південному сході США, в Атланті, штаті Джорджія. Кантрі представляє собою прості гармонійні мотиви, які супроводжуються музикальними інструментами – гітарою, скрипкою, банджо та гармонікою. 

Святкувати День кантрі-музики почали у 1950 році, коли Асоціація ді-джеїв музики кантрі ініціювала відзначення цього дня на честь Джеймса Чарльза Роджерса – співака та автора пісень. Багатьом він відомий як Джиммі Роджерс – «батько музики кантрі».

Яке сьогодні релігійне свято

4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

4 липня в церковному календарі – день пам’яті святого Андрія, архієпископа Критського. Він був німим від народження до семирічного віку, коли дивним чином зцілився, прийнявши причастя. Від цього часу він починає вивчати Святе Письмо і богословські науки. У віці 14 років Андрій вступив до монастиря преподобного Сави Освяченого біля Єрусалима, де швидко заслужив повагу, ведучи суворе чернече життя.

Пізніше Андрій був призначений архідияконом і спеціальним посланцем патріарха Єрусалимського на VI Вселенському соборі, де він успішно протистояв єретичним вченням, виявляючи не тільки всебічну освіченість і глибоке знання догматів Церкви, а й високий дух благочестя. Під час правління імператора Юстиніана II Андрій був висвячений в архієпископа міста Гортіни на острові Крит. Тут він розкривається як проповідник і поет. Проповіді Андрія Критського відрізняються високим стилем і гармонійною фразою, що дозволяє говорити про нього як про одного з видатних церковних ораторів Візантійської епохи.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна залишати маленьких дітей в приміщенні самих.
  • Не варто здійснювати великі покупки.
  • Заборонено лихословити і лаятися.

Народні прикмети

  • Якщо овес погано росте, то буде небагатий урожай.
  • Яскрава веселка до сильного дощу.
  • У лісі багато ягід – зима буде холодною.
  • Якщо вже з’явилося жовте листя – на порозі осінь.
  • Сильний грім – буде град.

Пам’ятні події 4 липня

  • 1456 – Облога Белграда.
  • 1607 – Рейд на Очаків.
  • 1610 – Битва при Клушині.
  • 1776 – ухвалено Декларацію незалежності США.
  • 1631 – у Парижі відкрито перше у світі агентство зайнятості.
  • 1865 – побачило світ перше видання книги Льюїса Керрола «Аліса у Дивокраї».
  • 1917 – Виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України.
  • 1941 – убивство польських професорів німцями у Львові.
  • 1946 – Кенігсберг перейменували на Калінінград.
  • 2022 – на острові Зміїний висадились українські військові та повернули на нього український прапор.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олексій, Андрій, Богдан, Дмитро, Марк, Михайло, Микола, Федір, Олександра, Анастасія, Марія, Марта, Ольга, Тетяна.

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Теги: свята традиції свято

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