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Національний військовий цвинтар. Влада оголосила тендер на 2 млрд грн

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Національний військовий цвинтар. Влада оголосила тендер на 2 млрд грн
Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі з’являться цієї осені
ілюстративне фото

Повідомлення про закупівлю з’явилося 3 липня

Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» 3 липня оголосила тендер на будівництво І черги Національного військового меморіального кладовища у межах Гатненської територіальної громади на Київщині. Очікувана вартість закупівлі складає 1,8 млрд грн, повідомляє «Главком» з посиланням на дані системи ProZorro.

Національний військовий цвинтар. Влада оголосила тендер на 2 млрд грн фото 1
дані: ProZorro

Початок аукціону заплановано на 18 липня. Розмір мінімального кроку пониження ціни – 9 млн грн.

В інтерв’ю «Главкому», яке вийде у четвер, заступник директора держустанови «Національне військове меморіальне кладовище» Ярослав Старущенко зазначив: за рахунок тендера вдасться зекономити кілька десятків мільйонів гривень.

Також посадовець розповів, що I черга будівництва військового кладовища включає облаштування секторів поховань, автостоянки, під’їзної дороги, огорожі, інженерних мереж, будівництво колумбарної стіни. Загалом, під традиційні поховання буде відведено 12036 могил і 720 колумбарних ніш.

«Більше частину з вказаних могил буде заповнено за рахунок неідентифікованих останків українських оборонців, котрі зберігаються у спеціальних рефрижераторах. Орієнтовно трохи більше 6 тис. могил на військовому кладовищі буде облаштовано до кінця 2024 року», – сказав заступник директора держустанови.

За словами Ярослава Старущенка, перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі з’являться цієї осені.

Нагадаємо, що у квітні 2024 року у селі Мархалівка на Київщині місцеві жителі вийшли на акцію протесту проти зведення поблизу їхнього села Національного військового меморіального кладовища.

До відома, Кабінет міністрів затвердив документ, який чітко визначає розташування Національного військового меморіального кладовища на двох ділянках у Гатненській громаді Фастівського району Київської області.

Як повідомлялося, Міністерство у справах ветеранів України планувало розпочати будівництво Національного військового меморіального кладовища наприкінці листопада 2023 року.

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Теги: війна Київщина військові кладовище

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