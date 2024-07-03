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Окупанти просунулися в межах Вовчанська: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Окупанти просунулися в межах Вовчанська: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Окупанти проводять диверсійно-розвідувальну роботу в районі кордону в Сумській і Чернігівській областях

Російські загарбники нещодавно просунулися в межах Вовчанська, Часового Яру та поблизу Авдіївки. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська проводять диверсійно-розвідувальну роботу в районі міжнародного кордону в Сумській і Чернігівській областях. Як пише ISW, росіяни все ще зберігають резерви та гнучкість для того, щоб розпочати наступальні операції в Сумській області, якщо вони все-таки вирішать це зробити.

Окупанти нещодавно просунулися в межах Вовчанська на тлі продовження російських наземних атак на півночі Харківської області. 2 липня бої тривали на північ від Харкова поблизу Глибокого та Липців, а також біля та в межах Вовчанська. Речник Угруповання військ у Харківській області полковник Віталій Саранцев заявив, що російські війська, які діють на півночі Харківської області, перекидають підкріплення з інших невстановлених ділянок лінії фронту для поповнення втрат.

2 липня російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але жодного підтвердженого просування не зробили. Кілька російських блогерів продовжували обговорювати українські контратаки в лісі на захід від Кремінної та стверджували, що українські сили просунулися в цьому районі на 400 метрів за останню добу.

Армія РФ продовжила наступальні дії на Сіверському напрямку, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано.

Російські війська нещодавно просунулися в східних межах Часового Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 липня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в межах мікрорайону Канал. Речник Українського угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин заявив, що російські війська ведуть механізований штурм поблизу Часового Яру невеликими групами до п’яти військовослужбовців.

Росіяни також продовжили наступ у районі Торецька, проте підтверджених змін лінії фронту на цьому напрямку не було. Водночас російські сили нещодавно просунулися поблизу Авдіївки в межах Сокола, на північний схід від Новоолександрівки та на південь від Восходу.

2 липня російські війська продовжували наступальні дії на захід і південний захід від Донецька. Росіяни просунулися в районі кордону Донецько-Запорізької області, а саме на північ від Старомайорського.

Тривали бої на лівобережжі Херсонської області в районі Кринок, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські блогери стверджували, що російським військам важко вести ефективний контрбатарейний вогонь на Херсонському напрямку, оскільки висота лівого берега нижча, ніж висота правого берега, а українська артилерія має більшу дальність, ніж російська.

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Теги: фронт війна росіяни штурм наступ Генштаб

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