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    Суспільство

    94% шкіл і дитсадків вже готові до зими - Мінрегіон

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    94% шкіл і дитсадків вже готові до зими - Мінрегіон

    Загалом в Україні до осінньо-зимового періоду потрібно підготувати 16 тис. 25 шкіл

    В Україні станом на 1 вересня понад 94% шкіл і дитячих садочків готові до початку опалювального сезону. Про це повідомили у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ.

    «Вже підготовлено 33 тис. 686 об’єктів соціально-культурного призначення (92,3%), з них: 15 тис. 104 школи (94,3%), 12 тис. 314 дитячих садки (94,4%) та 6 тис. 268 лікарень (84,2%)», - розповіли у міністерстві.

    При цьому у Мінрегіоні зазначили, що загалом в Україні до осінньо-зимового періоду потрібно підготувати 16 тис. 25 шкіл, 13 тис. 43 дитячих садочків та 7 тис. 440 лікарень.

    Нагадаємо, у Мінрегіоні назвали міста, в яких можуть бути проблеми під час опалювального сезону.

    Як повідомлялося, Київ очікує публікації постанови Кабміну, що дозволить до кінця вересня вирішити питання угоди з НАК «Нафтогаз України».

    11 вересня Київська міськрада ухвалила рішення, відповідно до якого комунальне підприємство «Київтеплоенерго» остаточно бере на баланс заборгованість компанії «Київенерго» за газ перед НАК «Нафтогаз України»

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