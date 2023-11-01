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Аліменти на батьків. Пенсіонер відсудив у дочки чверть доходів до кінця життя

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Аліменти на батьків. Пенсіонер відсудив у дочки чверть доходів до кінця життя
Чоловік зазначив, що його пенсії ледве вистачає на харчування
фото з відкритих джерел

Чинне законодавство зобов'язує дітей утримувати своїх батьків, якщо вони цього потребують

Таращанський районний суд на Київщині зобов'язав жінку до кінця життя віддавати її батькові чверть усіх своїх доходів. Про це йдеться у матеріалах справи №2/379/268/23.

Позов проти своєї доньки із такою вимогою подав сам пенсіонер у вересні 2023 року. Він вимагав призначити йому аліменти з тієї причини, що пенсію витрачає на ліки і йому ледве вистачає на харчування.

«В обґрунтування позову зазначає, що він є непрацюючим пенсіонером, інвалідом 2 групи, довічно. Єдиним доходом являється його пенсія, проживає один. 24.08.2023 переніс операцію, на яку витратив 25 тис. грн. Більшу частину пенсії витрачає на ліки, тому на харчування ледь вистачає коштів. В зв`язку з чим, позивач просить суд стягнути з дочки на його користь аліменти в розмірі 1/4 частки від доходу щомісячно, для підтримки його матеріального стану, здоров`я та життя», – йдеться у матеріалах справи.

Відповідно до Сімейного кодексу, діти зобов'язані утримувати своїх батьків, якщо вони потребують такої допомоги.

«Суд дійшов висновку про стягнення з відповідача на користь позивача аліментів у розмірі 1/4 частини всіх видів заробітку (доходу) щомісяця, починаючи з 01.09.2023 та довічно», – постановив суд.

Аліменти на батьків. Пенсіонер відсудив у дочки чверть доходів до кінця життя фото 1

Зазначається, що, згідно зі статтею 204 СК України, для звільнення від обов'язку утримувати своїх батьків, потрібно, щоб самі батьки ігнорували батьківські зобов'язання.

Нагадаємо, у місті Ковель, що на Волині, 27-річну дівчину засудили за крадіжку пакета з салом. Дівчина вже була на випробувальному терміні за крадіжку товарів із супермаркету. Їй призначили п'ять років за ґратами.

Теги: аліменти батьки пенсія суд

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