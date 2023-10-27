Коломойський знову прибув до суду (відео)

Ігор Коломойський у залі суду, 27 жовтня 2023 року

Суд розглядає продовження терміну утримання під вартою для Коломойського

Шевченківський райсуд Києва 27 жовтня почав розглядати подовження тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського. Про це стало відомо з відеотрансляції з судового засідання.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, суддя Олена Мєлєшак розглядає клопотання сторони обвинувачення про продовження Коломойському терміну тримання під вартою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У залі засідань присутні сам бізнесмен, його адвокати і журналісти.

Раніше повідомлялося, що до генерального прокурора України Андрія Костіна звернулися 23 рабини з проханням змінити запобіжний захід бізнесменові Ігорю Коломойському.

Нагадаємо, 2 вересня вранці правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями.

Шевченківський райсуд Києва переглянув запобіжний захід для українського олігарха Ігоря Коломойського у справі про незаконне заволодіння 5,8 млрд грн. За новим рішенням суду, суму застави збільшено з 509 млн грн до 3 млрд 891 млн грн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

6 жовтня Київський апеляційний суд не задовольнив скаргу адвокатів бізнесмена Ігоря Коломойського на скасування застави у майже 3,9 млрд грн. Адвокати під час засідання заявляли, що вважають незаконним і необґрунтованим попереднє рішення суду про запобіжний захід, і просили скасувати тримання під вартою.