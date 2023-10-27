Коломойський знову прибув до суду (відео)
Суд розглядає продовження терміну утримання під вартою для Коломойського
Шевченківський райсуд Києва 27 жовтня почав розглядати подовження тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського. Про це стало відомо з відеотрансляції з судового засідання.
Так, суддя Олена Мєлєшак розглядає клопотання сторони обвинувачення про продовження Коломойському терміну тримання під вартою.
У залі засідань присутні сам бізнесмен, його адвокати і журналісти.
Раніше повідомлялося, що до генерального прокурора України Андрія Костіна звернулися 23 рабини з проханням змінити запобіжний захід бізнесменові Ігорю Коломойському.
Нагадаємо, 2 вересня вранці правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями.
Шевченківський райсуд Києва переглянув запобіжний захід для українського олігарха Ігоря Коломойського у справі про незаконне заволодіння 5,8 млрд грн. За новим рішенням суду, суму застави збільшено з 509 млн грн до 3 млрд 891 млн грн.
6 жовтня Київський апеляційний суд не задовольнив скаргу адвокатів бізнесмена Ігоря Коломойського на скасування застави у майже 3,9 млрд грн. Адвокати під час засідання заявляли, що вважають незаконним і необґрунтованим попереднє рішення суду про запобіжний захід, і просили скасувати тримання під вартою.
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