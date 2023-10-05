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Батько Зеленського отримав довічну стипендію: за які заслуги та хто пʼять років боровся за це

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Батько Зеленського отримав довічну стипендію: за які заслуги та хто пʼять років боровся за це
Олександр Зеленський – український вчений у галузі автоматизації геолого-маркшейдерського забезпечення в гірничій справі, доктор технічних наук, професор
фото з відкритих джерел

Кандидатів на отримання виплати висувають самі заклади освіти чи місцеві органи влади: потім направляють їх до Міністерства освіти та науки

Кабінет міністрів призначив довічну стипендію за заслуги у вищій освіті Олександру Зеленському. Про це стало відомо із відповідного рішення уряду.

У документі сказано, що довічна стипендія призначається за видатні заслуги у сфері вищої освіти науково-педагогічним працівникам. Виплати відбуватимуться в межах бюджетних призначень.

Відзначають педагогів, які:

  • зробили особистий вагомий внесок у забезпечення розвитку вищої освіти;
  • сумлінно протягом багатьох років на високому науково-теоретичному і методичному рівні здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти;
  • досягли 70-річного віку та працюють у державних ЗВО за основним місцем роботи.
Батько Зеленського отримав довічну стипендію: за які заслуги та хто пʼять років боровся за це фото 1

За даними Міністерства освіти та науки України від 29 грудня 2020 року, розмір стипендії становить три прожиткові мінімуми для працездатних осіб. У 2023 прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2 684 грн. Таким чином, сума стипендії цього року – 8 052 грн. Вони виплачуються кожного місяця.

75-річний Олександр Зеленський є науковцем у галузі автоматизації геолого-маркшейдерського забезпечення в гірничій справі. Доктор технічних наук, професор у Державному університеті економіки та технологій Кривого Рогу. З 1995 року обіймає посаду завідувача кафедри інформатики та інформаційних технологій.

Олександру Зеленському – 75 років
Олександру Зеленському – 75 років
фото з відкритих джерел

Також батько глави держави є членом спеціалізованої вченої ради в університеті  «Дніпровська політехніка» та спеціалізованої вченої ради в Криворізькому національному університеті. Має 140 публікацій, співавтор чотирьох монографій, постійно бере участь у міжнародних конференціях.

Хто п'ять років боровся за стипендію та до чого тут Порошенко

Нагадаємо, у 2020 році з’явилася інформація про те, що Зеленський начебто планує надати стипендію своєму батьку – доктору технічних наук, професору Олександру Семеновичу Зеленському.

Кандидатів на здобуття стипендій висувають центральні та місцеві органи виконавчої влади, президії Національної академії наук України та національних галузевих академій наук, спеціалізовані заклади, установи, спілки, об’єднання тощо.

У випадку стипендій діячам науки, що досягли 70-річного віку, такі кандидатури передають Міністерству освіти, яке й відбирає їх і формує на основі цього перелік. Іншими словами, сам Зеленський не зміг би висунути свого батька кандидатом на довічну стипендію. Навіть якби дуже захотів.

«Дійсно, пан Олександр Зеленський трудовим колективом був неодноразово в попередні роки поданий як кандидат на присвоєння державної премії у галузі науки. На жаль, попереднім керівництвом ці подання трудового колективу відхилялися», – заявив тоді прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Державний університет економіки й технологій Кривого Рогу, де Олександр Зеленський досі викладає, подавав кандидатуру батька Зеленського неодноразово – і не розуміли причин відмови.

«Просимо надати чітку відповідь: чим зумовлене відкликання подання на присудження іменної довічної стипендії видатним діячам освіти, серед яких є член нашого трудового колективу, д.т.н., професор Зеленський О. С.?» – звернення з таким питанням колектив закладу надіслав прем’єру Денису Шмигалю.

А ще в заяві не забули згадати «попередника» Зеленського Петра Порошенка, за вказівкою адміністрації якого начебто заблокували попереднє подання на стипендію для батька президента.

У трудовому колективі Криворізького державного університету економіки й технологій вважають несправедливим, що професора і доктора технічних наук Олександра Зеленського не можна відзначити іменною стипендією через те, що його син – президент.

«Я вважаю, що в сина своя траєкторія, а в батька – своя. Батько не винен, що син президент. Чому він має страждати через те, що хтось скаже, що негідно президенту призначати стипендію своєму батьку? Тим більше, що подання робить не президент, а Кабінет міністрів через МОН. Він гідний цієї стипендії. Ці два факти не мають бути пов’язаними», – переконаний проректор з науково-педагогічної та виховної роботи Валентин Орлов.

Трудовий колектив вважає Зеленського-старшого гідним кандидатом на цю стипендію, бо він «створив кафедру за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення», виховав цілу когорту молодих науковців, підготував багато випускників, які гідно представляли університет на міжнародних олімпіадах».

Раніше, у 2018-му, трудовий колектив вишу подавав Олександра Зеленського на отримання почесного звання заслуженого діяча науки й техніки. Те, що він його не отримав, пов’язано з виборами президента, вважає Орлов: «Понад рік розглядали кандидатуру Олександра Семеновича. Нам повертали це подання, бо, мовляв, документи були неправильно оформлені. Ми переробляли, відправляли, нас запевняли, що документи пішли до президента Порошенка. А потім нічого не відповіли. Це був кінець 2018-го – початок 2019-го. Саме тоді Володимир Зеленський заявив про намір балотуватися в президенти. Я думаю, ці речі пов’язані».

«А ви думаєте, це блат від президента? Ви знаєте, що і президент не бідний. І мені вистачає і заплати, і пенсії… Вони (мається на увазі колектив вишу, де Зеленський-старший працює – «Главком») мене висунули, я до чого? Мене подавали вже на заслуженого діяча науки й техніки та таке інше, я відмовився. А цього разу вирішив не відмовитися. А чому я маю відмовлятися?» – тоді прокоментував сам Зеленський-старший.

До слова, раніше Зеленський розповів, де його батьки та про що з ними розмовляє.

Теги: стипендія Володимир Зеленський президент батьки батько

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