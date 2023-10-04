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Пенсії військовим за вислугу років: хто має право та як розраховуються

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Пенсії військовим за вислугу років: хто має право та як розраховуються
При розрахунку виплат беруться суми грошового забезпечення за останні 24 місяці
фото: Главком

На розмір грошового забезпечення доплати у сумі 30, 50 та 100 тис грн не впливають 

Порядок виходу на пенсію військовослужбовців визначений ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Подробиці розповіла представниця Святошинського РТЦК та СП Вероніка Чеканова.

Згідно з законом, головними чинниками, що впливають на розмір пенсії є посадовий оклад, оклад за військове звання, надбавка за вислугу років та ті надбавки, які мають постійний характер, зокрема премія, яка виплачується щомісячно.

За словами Чеканової, на пенсію за вислугою років мають право військовослужбовці, які мають на день звільнення вислугу 25 календарних років та досягли 45 річного віку – вона призначається з моменту звільнення з лав ЗСУ.

Зазначається, що пенсія обчислюються з розміру грошового забезпечення, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Представниця ТЦК підкреслила, що з доплат у розмірі 30, 50 та 100 тис грн ЄСВ не сплачується, при цьому беруться суми грошового забезпечення за останні 24 місяці. Максимальний розмір пенсії за вислугу років становить не більше 70 % від грошового забезпечення, а розрахунок відбувається наступним чином:

  • за 25 років вислуги – 50% грошового забезпечення військовослужбовця (за останні 24 місяці його служби) плюс 3% за кожний додатковий рік вислуги;
  • за 25 років загального стажу, з якого військова служба становить не менше 12 років і 6 місяців – 50 % грошового забезпечення (за останні 24 місяці) плюс 1%  за кожний рік додаткової вислуги;
  • при звільненні за станом здоров’я при наявності 25 років вислуги – 55 % грошового забезпечення плюс 3% за кожний рік додаткової вислуги.
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Теги: військові премія пенсія

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