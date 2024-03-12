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Профспілки Фінляндії оголосили двотижневий масштабний страйк: подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Профспілки Фінляндії оголосили двотижневий масштабний страйк: подробиці
Профспілки Фінляндії оголосили двотижневий страйк проти реформ ринку праці
фото із відкритих джерел

Страйки практично зупиняють фінську експортну промисловість

У Фінляндії почався двотижневий страйк з вимогою до уряду відмовитися від запланованої реформи ринку праці. Про це пише видання Demokraatti.

Зокрема, про участь в акціях протесту оголосили профспілка працівників автотранспорту AKT, індустріальна профспілка, профспілка працівників громадського сектору та сфери соціального забезпечення JHL та профспілка електриків.

Акції охоплюють близько 7 тис. працівників та триватимуть два тижні. Крім того, у цей період можливі інші короткочасні страйки.

«Йдеться про значні заходи. Вони вплинуть на експорт, імпорт, логістику і, можливо, навіть на виробництво», – заявив на пресконференції голова Центрального об'єднання профспілок SAK Яркко Елоранта.

Як очікується, страйки поставлять фінський експорт на двотижневу паузу, вантажний рух у портах та на залізницях буде зупинено, можуть виникнути локальні перебої з розподілом палива та наявністю продуктів харчування. Страйк електриків та працівників промисловості позначиться на важкій обробній промисловості.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що спрямовані проти уряду довгострокові, масштабні акції протесту завдадуть великої шкоди фінській економіці і дорого обійдуться платникам податків.

«Ці акції ще більше переконують уряд у тому, що право на страйк треба обмежити», – сказав він фінському агентству STT.

Фінська асоціація лісової промисловості Metsäteollisuus ry передбачає великі втрати для економіки країни протягом періоду страйкків. Генеральний директор Metsäteollisuus ry Паула Лехтомякі вважає триваючі двотижневі політичні страйки особливо складними для компаній лісової промисловості. «Зараз ми не маємо уявлення про вартість поточної ситуації, але іноді ми оцінювали в подібних ситуаціях, що ціна становить кілька десятків мільйонів євро на день», – зазначила вона. 

До слова, автомобілі з російськими номерами, що перебувають у Фінляндії, повинні залишити країну до 16 березня. Про це повідомляє національна телерадіомовна компанія Фінляндії (Yle).

Минулої осені Фінляндія заборонила в'їзд до країни на автомобілях, зареєстрованих у РФ. Зазначається, що транспортні засоби на російських номерах слід вивезти з Фінляндії до наступної суботи, 16 березня.

Керівник відділу контролю Митної служби країни Самі Ракшіт заявив, що доля російських автомобілів, які не виїдуть, після цієї дати ще невідома.

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Теги: міністр харчування ліс страйк промисловість Фінляндія імпорт профспілка експорт втрати

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