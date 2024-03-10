Партизани зафіксували переміщення мобільних крематоріїв у Сімферополі

У Сімферополі дедалі частіше можна побачити машини, що перевозять вбитих окупантів

Партизани фіксують переміщення мобільних крематоріїв у тимчасово окупованому Сімферополі в Криму, що свідчить про високий рівень втрат серед особового російської армії. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

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За даними розвідників, у місті дедалі частіше можна побачити машини, що перевозять загиблих військових із табличками «Вантаж-200». Крім цього, агенти зафіксували переміщення пересувних крематоріїв.

Причиною партизани називають втрати російської армії, що вже тривалий час «досягають пікових значень».

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«Основною причиною є знамениті «м'ясні штурми». Уже давно очевидно, що владі та командуванню абсолютно байдуже на кількість жертв. Цифри вони завжди занижують. Для цього використовують різні способи і мобільні крематорії – один із основних. Немає тіла, немає справи», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, партизани фіксують прибуття російської військової техніки в тимчасово окупований Сімферополь. Далі техніку буде перекинуто на фронт.

Раніше у Джанкої, що у тимчасово окупованому Криму, партизани зафіксували прибуття групи ФСБ з Москви. Їх привезли для боротьби з підпіллям.

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