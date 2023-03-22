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РПЦ винна. Вселенський патріарх зробив заяву щодо війни в Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
РПЦ винна. Вселенський патріарх зробив заяву щодо війни в Україні
Патріарх Варфоломій – чинний архиєпископ Константинополя та Вселенський патріарх з 2 листопада 1991 року
фото з відкритих джерел

«Церква і державне керівництво Росії співпрацювали у скоєнні злочинів агресії»

Вселенський патріарх Варфоломій назвав Російську православну церкву відповідальною за воєнні злочини РФ в Україні. Про це Варфоломій заявив під час свого візиту до Литви, передає Reuters. 

«Церква і державне керівництво Росії співпрацювали у скоєнні злочинів агресії. Вони розділяють відповідальність за злочини, такі як шокуюче викрадення українських дітей», – сказав Варфоломій. 

Партріарх зазначив, що міжрелігійний діалог має бути зосереджений на способах протистояння і нейтралізації здатності керівництва Московського патріархату підривати єдність та узаконювати злочинну поведінку.

Раніше повідомлялося, що у Вінниці перед судом постане митрополит Московської церкви. Він публічно виправдовував російську збройну агресію проти України. 

Також священник Московського патріархату з Донеччини отримав сім років в’язниці.

Теги: Вселенський патріарх Варфоломій війна Московська церква в Україні церква

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