РПЦ винна. Вселенський патріарх зробив заяву щодо війни в Україні
«Церква і державне керівництво Росії співпрацювали у скоєнні злочинів агресії»
Вселенський патріарх Варфоломій назвав Російську православну церкву відповідальною за воєнні злочини РФ в Україні. Про це Варфоломій заявив під час свого візиту до Литви, передає Reuters.
«Церква і державне керівництво Росії співпрацювали у скоєнні злочинів агресії. Вони розділяють відповідальність за злочини, такі як шокуюче викрадення українських дітей», – сказав Варфоломій.
Партріарх зазначив, що міжрелігійний діалог має бути зосереджений на способах протистояння і нейтралізації здатності керівництва Московського патріархату підривати єдність та узаконювати злочинну поведінку.
Раніше повідомлялося, що у Вінниці перед судом постане митрополит Московської церкви. Він публічно виправдовував російську збройну агресію проти України.
Також священник Московського патріархату з Донеччини отримав сім років в’язниці.
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