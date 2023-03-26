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Патріарх Кирило зірвав маски і визнав УПЦ МП філією РПЦ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Патріарх Кирило зірвав маски і визнав УПЦ МП філією РПЦ
фото: скріншот відео

Виселення з Лаври: глава РПЦ став на захист УПЦ МП, яка вже рік переконує владу та українців, що порвала з Москвою

Глава Російської православної церкви патріарх Кирило став на захист ченців та священнослужителів Києво-Печерської лаври, які зобов’язані до 29 березня залишити стіни обителі. Тим самим, глава РПЦ фактично визнав підпорядкованість Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Москві і почав кампанію проти виселення свого духовенства з Лаври.

Зокрема у своєму зверненні російський патріарх закликав докласти зусиль, аби ченців УПЦ МП не виселяли із стін Лаври.

«Прошу докласти всіх можливих зусиль, щоб перешкодити примусовому закриття монастиря, яке призведе до порушення прав мільйонів українських віруючих на свободи віросповідання, гарантованих Конституцією України, а також такими документами як Статут ООН, Загальна Декларація Прав Людини, Декларація про ліквідацію всіх форм нетерпимості основі релігії та інших переконань», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагає монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

До слова, 20 березня члени Священного Синоду Української Православної Церкви Московського патріархату на чолі з митрополитом Онуфрієм прийшли до Офісу президента України з метою донести до керівництва держави позицію УПЦ МП.

Зазначимо, що так звана УПЦ МП останній рік наполегливо доводила, що не підпорядкована Москві. Так, ця релігійна організація, яка безпідставно називає себе українською, намагалася не виконувати закон про перейменування. Крім того, численні представники так званої УПЦ МП звинувачувалися в пособництві з російським окупантом та колабораційній діяльності.

До відома, патріарх Кирило виправдав дії Путіна в Україні. Він неодноразово заявляв, що РПЦ виступає за війну в Україні, вбивства та терор українців та воєнні злочини армії рашистів. 

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Теги: православна церква Московська церква в Україні релігія Українська православна церква церква Києво-Печерська лавра

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