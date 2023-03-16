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Новий архієпископ Кіпру довів Російську церкву до сказу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Новий архієпископ Кіпру довів Російську церкву до сказу
Главою церкви Кіпру став митрополит Георгій
фото з відкритих джерел

Синод РПЦ оголосив про розрив відносин із новим главою Кіпрської церкви

Новим архієпископом Кіпру став митрополит Пафосу Георгій, який підтримував рішення свого попередника щодо визнання автокефальної Православної церкви України. Про це передають місцеві ЗМІ.

Головним конкурентом Георгія на виборах предстоятеля був митрополит Лімасольский Афанасій, який підтримував позицію Російської православної церкви і не визнавав ПЦУ. Предстоятеля обирали члени синоду місцевої церкви.

Митрополит Пафосу Георгій набрав 11 голосів, а митрополит Лімасола Афанасій отримав чотири голоси, при цьому був і чистий бюлетень «проти всіх».

Тепер священний синод РПЦ оголосив про неможливість євхаристичного спілкування з новим предстоятелем Кіпрської православної церкви архієпископом Кіпрським Георгієм через визнання ним українських розкольників. Про це йдеться на сайті РПЦ.

Нагадаємо, церква Кіпру визнала ПЦУ ще в листопаді 2020 року. Вона стала третьою після Грецької церкви та Олександрійського патріархату, яка визнала ПЦУ.

Проте рішення про визнання стало для її предстоятеля Хризостома ІІ непростим, адже у церкві Кіпру було велике проросійьске лобі. Тоді повідомляли про близько 4-5 єпископів, які противились визнанню автокефальної української церкви. Серед них одним з найвпливовішим називали саме митрополита Лімасольского Афанасія.

Теги: РПЦ Українська православна церква релігія

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