«Золоті горішки» Авакова. Ексміністр МВС став власником бізнесу на Закарпатті

Родина ексміністра володіє одним з найбільших садів фундука площею 900 га

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зайнявся вирощуванням фундука. Про це повідомляє Liga.net.

Родині Авакова належить один з найбільших садів фундука площею 900 га (компанія «Карпатські золоті горішки»), що розташований у Закарпатській області, ближче до європейських ринків. За даними аналітичної системи Contr Agent, Арсен Аваков, його дружина Інна Авакова та бізнес-партнер Ігор Котвіцький офіційно стали власниками ТОВ «Карпатські золоті горішки» у 2023 році, хоча компанію й раніше пов'язували з групою ексміністра «Інвестор».

Фундук, або ліщиновий горіх – один з найпопулярніших горіхів серед українських садівників. У 2023 році в Україні заклали приблизно 2 300 га нових садів, більш ніж половина з них – горіхові та черешневі насадження. Серед горіхових садів 80% – це насадження ліщини. Фундук починає приносити прибуток вже через три роки. Після цього врожаї зростають кратно: від 600 кг/га на шостий рік до 1200 кг/га на сьомий рік, і далі до майже 3 тонн/га.

Нагадаємо, Арсен Аваков має вірменське походження, тривалий час жив та працював у Харкові. Обіймав посаду голови Харківської обладміністрації з 2005 до 2010 року, колишній депутат Харківської облради. Входив до складу РНБО, Організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2012 з футболу, Національної ради з питань взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Народний депутат України 7-го і 8-го скликань. З 2014 до 21 вересня 2021 року був міністром МВС України.

Нагадаємо, колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, де перебуває у дні війни він сам, а також його рідні. За словами Авакова, всі дні війни він живе у Києві. Він також розповів, що його син, який раніше служив у спеціальному батальйоні МВС, наразі також перебуває у Києві і, за словами ексміністра, активно займається волонтерською роботою.