Балух зізнався, що почувається розгубленим через усвідомлення медійності



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Колишній політв'язень Володимир Балух

За словами Балуха, найголовніше - залишатися собою і залишатися людиною

Звільнений український політв'язень Володимир Балух зізнався, що навіть не підозрював про те, що він є настільки медійною персоною.

Про це повідомляє «Укрінформ».

«Насправді я дуже розгублений саме з того приводу, що в мене починає з'являтися усвідомлення моєї медійності. Після кількох днів спілкування з пресою, з людьми... Перебуваючи там (у російській в'язниці - ред.), я навіть найменшого уявлення не мав, що тут отак, як є», - розповів Балух.

Володимир додав, що найголовніше - залишатися собою і залишатися людиною.

«Те, що від медійності певним чином отримуєш протидію відповідну від керівництва СІЗО чи колонії, - таке є, від цього нікуди не дінешся», - відповів Балух на запитання, наскільки чинник медійності вплинув на його життя в полоні.

Адвокат Дмитро Дінзе у свою чергу зазначив, що системі набагато важливіше зламати саме медійну особу.

«На Володі якраз система відігравалася та намагалася цю медійність, грубо кажучи, повернути проти нього. Саме тому його і засунули в колонію в Торжку, з такими жахливими умовами», - зазначив адвокат.

Напередодні кримський активіст Володимир Балух, який повернувся в Україну в рамках обміну утримуваними з РФ, розповів про своє перебування у СІЗО та тортурах, яких там зазнав.

Як відомо, Балух буде подавати позов в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) проти Російської Федерації.

Напередодні пʼятий президент Петро Порошенко зустрівся зі звільненим з полону Балухом. Він разом із депутатом від «Європейської солідарності» та колишнім політвʼязнем із Криму Ахтемом Чийгозом приїхав до нього в столичну лікарню «Феофанія».

Нагадаємо, ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники заявили, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію, прапора України, який був на подвір'ї його будинку.

7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.