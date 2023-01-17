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«Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати»: Московська церква переспівала пісню про Бандеру (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати»: Московська церква переспівала пісню про Бандеру (відео)
Автентичність відео підтвердив епископ Баришівський
фото: скріншот з відео

Виконана на Закарпатті пісня є переспівом відомої пісні «Батько наш Бандера, Україна мати»

Піснеспіви зі словами «Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати, ми за свою церкву будем воювати» розучують в Мукачівській єпархії УПЦ МП. Про це повідомляє «Главком».

Також присутні слова «Церква Православна нас оберігає і за Україну Господа благає», та «Боже, милосердний, дай нам покаяння, щоб за Україну вистоять страждання». 

Відповідне відео нині потрапило у мережу. Його автентичність підтвердив епископ Баришівський (Київська епархія) Віктор Коцаба.

«Народна творчість. Виконує хор духовенства Мукачівської епархіі», – написав він.

Сам Коцаба є наближеним до митрополита Бориспільского, правої руки Блаженнійшого Онуфрія Антонія (Паканича).

Зазначимо, виконана на Закарпатті пісня є переспівом відомої пісні «Батько наш Бандера, Україна мати». Вперше оригінальну пісню виконали священики тернопільської єпархії. 

Нагадаємо, вперше за кілька століть представники ПЦУ на чолі з митрополитом Київським та всієї України Епіфанієм молились у день Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Епіфаній на богослужінні в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври висловив упевненість у перемозі України у війні з РФ. Він заявив, що історія Різдва в християнстві має паралелі з повномасштабною війною Росії проти України.

Як повідомлялося раніше, Києво-Печерський заповідник заявив, що не продовжуватиме орендний договір з УПЦ МП на користування Успенським собором і Трапезним храмом лаври. Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які були в неї в оренді. Він записав відеозвернення, у якому поскаржився, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня. Однак відповіді від глави держави не дочекався.

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Теги: церква Закарпаття Російська православна церква в Україні пісня

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