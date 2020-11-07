Без опадів, але з туманами: прогноз погоди в Україні на 7 листопада

У суботу в Україні буде хмарно з проясненнями, опади не передбачаються

Вдень середня температура повітря в країні коливатиметься в межах 9-14°

На вихідних, 7-8 листопада, в Україні буде переважно суха та хмарна з проясненнями погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході України, за прогнозом погоди, хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+8 градусів, удень +9...+14 градусів.

У Карпатах без опадів, туман, температура вночі 0...+5 градусів, удень +7...+12 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+8 градусів, удень +9...+14 градусів.

У центрі України, за прогнозом погоди, хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+8 градусів, удень +9...+14 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, удень +9...+13 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, удень +10...+15 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, удень +9...+14 градусів.

За прогнозом погоди на суботу, 7 листопада, в Києві без опадів, хмарно з проясненнями, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +9...+11 градусів, вночі +5...+7 градусів.