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Бійці на передовій отримають від «Сталевого фронту» 200 захисних укриттів для машин

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Бійці на передовій отримають від «Сталевого фронту» 200 захисних укриттів для машин
Сумарно для виробництва 200 захисних конструкцій на військові машини треба приблизно 150 тонн бронесталі
фото: Метінвест

«Сталевий фронт» обладнає машини на передовій спеціальними бронещитами

Двісті військових машин, які потребують додаткового захисту екіпажу, обладнають спеціальними бронебійними щитами з потовщеної сталі. Такі щити виробляють на підприємствах компанії Метінвест в рамках мілітарної ініціативи «Сталевий фронт», яку започаткував Рінат Ахметов. Кожна модифікація бойової машини має свій проєктний ескіз, розроблений інженерами Метінвесту. 120 авто вже отримали свої щити, ще 80 – отримають їх найближчим часом.

«Броньована сталь для авто товща, ніж та, яку ми використовуємо для бронежилетів. Вона буде забезпечувати більш надійний захист від більших калібрів та влучань», – пояснює операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко.

120 бойових машин – БТРи та М-113 – вже отримали мультифункціональні захисні броньовані щити для екіпажу. Ще 80 броньовиків різних модифікацій – отримають незабаром. Сумарно для виробництва 200 захисних конструкцій на військові машини треба приблизно 150 тонн бронесталі.

«Спершу ми віддаємо бійцям тестовий зразок, який проходить польові випробування у навчальних умовах. Після цього, якщо потрібно, доопрацьовуємо конструкцію та вже вдосконалену версію ставимо на промислове виробництво і передаємо військовим. А вони на своїх рембазах виконують їх монтаж та установку на машини», – пояснив Олександр Мироненко.

Як відомо, нещодавно Група Метінвест поставила військовим із Італії також 30 машин швидкої допомоги. Крім того, компанія налагодила системне постачання на фронт обладнання, частину з якого закуповує за кордоном.

Нагадаємо, «Сталевий фронт» – це ініціатива, в рамках якої підприємства Ріната Ахметова передають допомогу захисникам України. Бійці отримали від компаній вже понад 165 тисяч бронежилетів, 1,4 тисячі дронів – такої кількості безпілотників не постачає до армії жоден приватний бізнес, а також 2,4 тис. далекомірів, тепловізорів та біноклів. Крім того, компанії поставили бійцям понад 4 тисячі буржуйок і майже 1000 авто. А для заправки авто та техніки компанії поставили 1,4 млн літрів палива. Всього ж допомога Ріната Ахметова Україні та українцям сягнула 5,5 млрд грн.

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