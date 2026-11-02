Ковальський розповів, хто тепер займає кабінет ексгенпрокурора Кравченка

Антон Ковальський зізнався, що перед призначенням в.о. генпрокурора, з ним ніхто не вів бесід про переведення до столиці

В.о. генпрокурора використовує службовий кабінет на кілька поверхів вище від того, де сидів його попередник

Нині службовий кабінет колишнього генерального прокурора України Руслана Кравченка закритий, його ніхто не використовує. Про це заявив виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський під час закритої зустрічі з медіа, на якому був присутній «Главком».

Ковальський уточив, що його кабінет на кілька поверхів вище, ніж той, де сидів попередній генпрокурор.

«Посада керівника Хмельницької обласної прокуратури за мною зберігається. Заробітну плату я також отримую як прокурор області (ідеться про 100 тис. грн на місяць – «Главком»)», – уточнив в.о.генпрокурора.

Крім цього, Антон Ковальський зізнався, що перед призначенням виконувачем обов’язків генпрокурора, з ним ніхто не вів бесід про переведення до столиці. Була єдина розмова з президентом, на якій Ковальському було запропоновано очолити Офіс генпрокурора. Це відбулося після звільнення Верховною Радою попередника Руслана Кравченка.

На тій же зустрічі глава держави постав Ковальському два ключових завдання: забезпечити стабільну роботу Офісу генпрокурора і очистити правоохоронну систему від недостойних людей.

На думку Антона Ковальського, рішення про призначення його в.о.генпрокурора, з’явилося на основі оцінки його роботи в органах прокуратури, де Ковальський пройшов шлях від посади старшого слідчого до керівника обласної прокуратури, зокрема Хмельницької та Чернівецької обласних прокуратур. Також, мабуть, до уваги бралися попередні професійні напрацювання у прокуратурі Вінниччини.

Варто нагадати, 17 вересня глава держави видав указ, яким поклав виконання обов’язків генерального прокурора на Антона Ковальського, прокурора Хмельницької області.

Опитані співрозмовники «Главкома» у правоохоронних органах вважають, що глава держави вирішив максимально відмежуватися від операції «Карфаген» і не призначати нікого з діючих заступників колишнього генпрокурора Кравченка, які теоретично можуть виринути на плівках НАБУ і САП. Саме тому кастинг відбувався серед регіональних прокурорів.

З іншого боку, ставка на кадри з-за меж Офісу генпрокурора означає, що вибудована Кравченком вертикаль не має зберегтися. Нова людина має формувати свою команду. «Главком» розповідає, хто такий Антон Ковальський і які він має зв’язки у високих столичних кабінетах.