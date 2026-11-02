Подарунок від тещі на 10 млн: НАЗК спіймало на брехні ексдиректора «Бердичівводоканалу»

За даними НАЗК, сукупний офіційний дохід Валентини Литвиненко за період із 1998-го до 2025 року становив лише 573 618 грн

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило в декларації колишнього директора МКП «Бердичівводоканал» Іллі Шамровського недостовірні відомості щодо походження майже 10 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на результати перевірки його декларації.

У декларації за 2025 рік Шамровський вказав, що його дружина отримала від матері, Валентини Литвиненко, грошовий подарунок у розмірі 9 961 133 грн. За поясненням посадовця, ці кошти стали одним із джерел формування сімейних заощаджень, а частину грошей використали для придбання автомобіля вартістю понад 2,1 млн грн.

Шамровський був директором МКП «Бердичівводоканал» фото: zhitomir.info

Результати перевірки виявили суттєву невідповідність. За даними НАЗК, сукупний офіційний дохід Валентини Литвиненко за період із 1998-го до 2025 року становив лише 573 618 грн.

Крім того, аналіз банківських рахунків не виявив інших надходжень, які могли б пояснити наявність у жінки майже 10 млн грн. НАЗК також встановило, що вона не продавала нерухомість чи транспортні засоби, ані вона, ані її чоловік не були зареєстровані як фізичні особи-підприємці.

Також не підтвердилася й версія про можливе походження цих грошей від померлого батька суб'єкта декларування. Його сукупний офіційний дохід за 1998-2020 роки становив 319 099 грн.

За даними НАЗК, Валентина Литвиненко не мала фінансової спроможності подарувати доньці 9,96 млн грн. Агентство розцінило зазначення такого подарунка в декларації як штучне завищення доходів із метою пояснення походження придбаного майна та задекларованих грошових активів.

Що відомо про Шамровського

Ілля Шамровський був призначений на посаду директора комунального підприємства «Бердичівводоканал» Бердичівської міської ради в червні 2024 року, в березні 2026 року він оприлюднив декларацію при звільненні – останній день роботи на посаді директора міського КП був 12 лютого 2026 року.

За даними місцевих видань, каденція Іллі Шамровського запам’яталася цікавим прецедентом: МКП «Бердичівводоканал» подало до суду на виконавчий комітет Бердичівської міської ради через його регулярні рекомендації перестати витрачати кошти на оренду авто для потреб свого персоналу. Подібні втручання представників влади в роботу підприємства нібито були неприпустимими, на думку ексочільника.