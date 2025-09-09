Головна Країна Суспільство
Бразилець, що воює за Україну, розповів про ритуал, який здійснюють латиноамериканці перед кожним боєм

Василь Галущак
glavcom.ua
Василь Галущак
Бразилець, що воює за Україну, розповів про ритуал, який здійснюють латиноамериканці перед кожним боєм
«Коли я їхав в Україну, я не знав, скільки тут платять військовим, для мене це війна за справедливість», – Гільєрме Рібейро
фото: Другий інтернаціональний легіон оборони України

Гільєрме Рібейро: «Завжди молимося перед боєм»

Перед кожним боєм латиноамериканці моляться. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів військовий із Бразилії Гільєрме Рібейро, який вже кілька років воює на боці України.

«Бразильці – християни. Ми справді дуже релігійні, тож завжди молимося Господньою молитвою перед боєм», – роздумає військовий про національні звички та ритуали.

Відомо, що левова частка легіонерів, які воюють за Україну зараз, – громадяни Колумбії. Гільєрме зазначив, що і його співгромадяни також воюють поруч з ним. Через велику кількість представників різних національностей в легіоні основною робочою мовою є англійська.

«Так, бразильці у нас є. Практично всі бразильці так чи інакше трохи володіють англійською. А основною робочою мовою в легіоні є англійська. Більшість керівного складу чудово володіє англійською, тож якщо ти хочеш донести якусь свою ідею, пропозицію, то в принципі порозумітися можна. Щодо колумбійців, то так, ми з ними трохи спілкуємося. Але мовний бар’єр є. Бар’єр з їхнього боку. Для бразильця зрозуміти, про що говорять колумбійці своєю мовою, іспанською, – не проблема. Але коли ми звертаємося до них своєю, португальською, – вони не розуміють», – розповідає захисник. 

Гільєрме також розповідає, що загалом йому подобається українська кухня, проте є й страви, які не завжди до вподоби через відсутність звичних для бразильців спецій. «Я люблю вареники і борщ. Це дуже смачно! Але наша кухня дуже сильно відрізняється від української, це правда. Я люблю готувати, та приготувати тут бразильську страву майже неможливо, бо складно знайти відповідні інгредієнти, зокрема, спеції. Приміром, у нас дуже багато страв з квасолі. У вас теж є квасоля, але вона геть не така. І рис зовсім не такий.  Але що вдієш… Я призвичаююся до української їжі, не вередую. Врешті-решт, якщо тобі якась їжа на службі не до смаку, то дуже часто є можливість піти до кафе чи ресторану і вибрати те, що бажаєш, якийсь світовий фастфуд, наприклад, яловичий стейк та картоплю фрі. Я і сам таке люблю» – каже військовий.

Гільєрме також розповів, наскільки зарплатня, яку він отримує на бойових, співмірна зарплатні військового в Бразилії. «У бразильській армії менше платять, тисяча доларів – це максимум. Але хочу наголосити: коли я їхав в Україну, я зовсім не знав, скільки тут платять військовим, бо для мене імперативом була війна за справедливість. За справедливість у широкому розумінні слова», – каже він. 

Також Гільєрме Рібейро розповів, чи знав щось про Україну, перш ніж приїхати сюди на війну та чому вирішив воювати саме на боці України.

Теги: Ґільєрме війна українці зарплатня Бразилія

