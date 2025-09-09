Бразилець, що воює за Україну, розповів про ритуал, який здійснюють латиноамериканці перед кожним боєм

«Коли я їхав в Україну, я не знав, скільки тут платять військовим, для мене це війна за справедливість», – Гільєрме Рібейро

Гільєрме Рібейро: «Завжди молимося перед боєм»

Перед кожним боєм латиноамериканці моляться. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів військовий із Бразилії Гільєрме Рібейро, який вже кілька років воює на боці України.

«Бразильці – християни. Ми справді дуже релігійні, тож завжди молимося Господньою молитвою перед боєм», – роздумає військовий про національні звички та ритуали.

Відомо, що левова частка легіонерів, які воюють за Україну зараз, – громадяни Колумбії. Гільєрме зазначив, що і його співгромадяни також воюють поруч з ним. Через велику кількість представників різних національностей в легіоні основною робочою мовою є англійська.

«Так, бразильці у нас є. Практично всі бразильці так чи інакше трохи володіють англійською. А основною робочою мовою в легіоні є англійська. Більшість керівного складу чудово володіє англійською, тож якщо ти хочеш донести якусь свою ідею, пропозицію, то в принципі порозумітися можна. Щодо колумбійців, то так, ми з ними трохи спілкуємося. Але мовний бар’єр є. Бар’єр з їхнього боку. Для бразильця зрозуміти, про що говорять колумбійці своєю мовою, іспанською, – не проблема. Але коли ми звертаємося до них своєю, португальською, – вони не розуміють», – розповідає захисник.

Гільєрме також розповідає, що загалом йому подобається українська кухня, проте є й страви, які не завжди до вподоби через відсутність звичних для бразильців спецій. «Я люблю вареники і борщ. Це дуже смачно! Але наша кухня дуже сильно відрізняється від української, це правда. Я люблю готувати, та приготувати тут бразильську страву майже неможливо, бо складно знайти відповідні інгредієнти, зокрема, спеції. Приміром, у нас дуже багато страв з квасолі. У вас теж є квасоля, але вона геть не така. І рис зовсім не такий. Але що вдієш… Я призвичаююся до української їжі, не вередую. Врешті-решт, якщо тобі якась їжа на службі не до смаку, то дуже часто є можливість піти до кафе чи ресторану і вибрати те, що бажаєш, якийсь світовий фастфуд, наприклад, яловичий стейк та картоплю фрі. Я і сам таке люблю» – каже військовий.

Гільєрме також розповів, наскільки зарплатня, яку він отримує на бойових, співмірна зарплатні військового в Бразилії. «У бразильській армії менше платять, тисяча доларів – це максимум. Але хочу наголосити: коли я їхав в Україну, я зовсім не знав, скільки тут платять військовим, бо для мене імперативом була війна за справедливість. За справедливість у широкому розумінні слова», – каже він.

Також Гільєрме Рібейро розповів, чи знав щось про Україну, перш ніж приїхати сюди на війну та чому вирішив воювати саме на боці України.