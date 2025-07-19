Іноземець вирішив воювати за Україну через пісню

Дуглас Картнер випадково почув трек і сприйняв це як знак

Один із іноземних добровольців, які воюють за Україну, на ім’я Дуглас Картнер, вирішив піти на війну проти росіян, сприйнявши як знак пісню Seven Nation Army американського гурту The White Stripes, яка випадково заграла в його застосунку Spotify. Як інформує «Главком», про це пише іноземний кореспондент видання Telegraph Колін Фрімен у своїй книзі «Божевільні та хоробрі».

Він описує історії кількох бійців Іноземного легіону, серед яких британець Крістофер Перрімен, який служив в Іраку, Сомалі та Боснії. Після того як у лютому 2022 року він побачив у новинах повідомлення про напад Росії на Україну, Перрімен дав собі тиждень на те, щоб спланувати свої дії.

Зрештою, він таки вирушив в Україну, де воював у кількох підрозділах та став відомим у соцмережах завдяки репортажам просто з фронту. Восени 2023 року його відправили на острів Зміїний, невдовзі після чого він загинув унаслідок артилерійського обстрілу

Також у книзі наведено історії тих, кого Фрімен описує як «адреналінозалежних шукачів пригод і пригнічених людей, що тікають від зруйнованих шлюбів».

Про одного з добровольців, Стівена Вілсона, він пише як про «вбраного для казарми, створеного для бару». Інший – Дуглас Картнер – вирішив воювати після того, як у його Spotify випадково заграв трек Seven Nation Army («Армія семи націй», – ред.) американського гурту The White Stripes, який він сприйняв як знак.

The White Stripes - Seven Nation Army (Official Music Video)

Ще один військовий-іноземець, на ім’я Джон Гардінг, приєднався до українського «Азову» у 2018 році. Автор «Божевільних та хоробрих» вказує, що той приїхав в Україну через страх бути заарештованим на батьківщині, у Великій Британії, через участь у війні на боці курдів, а також через любов до життя портового Маріуполя.

На початку 2022 року, у 60-річному віці, Гардінг вирішив повернутися додому. На ранок 24 лютого його речі вже були спаковані, але тоді він дізнався, що Росія почала повномасштабне вторгнення. Після боїв на «Азовсталі» британець потрапив у полон, де пережив тортури й з якого звільнився внаслідок обміну за посередництва Саудівської Аравії.

Нагадаємо, у 117 окремій бригаді територіальної оборони служить Нана. Вона з Касанаре – департаменту на північному сході Колумбії. Удома дівчина була військовою, а також вивчала соціальну роботу.

Раніше повідомлялося, що італієць вивчив українську та воює в ЗСУ.

Як відомо, у другому інтернаціональному легіоні за Україну воюють представники 30 країн. Це бійці зі Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Шрі-Ланки, Колумбії та Бразилії, Польщі, Росії, Білорусі, навіть Фарерських островів.

Крім того, двоє воїнів з Китаю стали до лав батальйону безпілотних систем 110-ї бригади ЗСУ. Вони свідомо обрали Україну, і тепер боронять її свободу, попри мовний бар’єр і всі труднощі.