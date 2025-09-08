У боях за Україну 14 грудня 2023 року поліг ветеран морської піхоти США Ітан Хертвек

У Силах оборони України служать кілька тисяч громадян США

Від початку повномасштабної війни у боях за Україну загинули щонайменше 92 громадянина США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

За словами куратора виставки про іноземних бійців в Музеї історії України в Другій світовій війні Юрія Горпинича, в українській армії нині служать кілька тисяч американців. Водночас зазначено, що американський уряд налаштований рішуче уникати будь-яких натяків на пряме зіткнення своїх військових з росіянами, тому «майже не надає допомоги бійцям-добровольцям».

Пораненим американцям у ході бойових дій в Україні допомагає зокрема некомерційна група США R.T. Weatherman Foundation. Вона також відстежує ситуації щодо зниклих безвісти та повертає останки загиблих солдатів до Штатів.

Як відомо, у боях за Україну 14 грудня 2023 року поліг ветеран морської піхоти США 21-річний Ітан Хертвек. Крім того, у тимчасово окупованому Донецьку загинув американець Рассел Бентлі з позивним Техас, який із 2014 року воював на боці окупантів та був воєнним кореспондентом пропагандистського інформагентства Sputnik.

Нагадаємо, на Донеччині Сили оборони України провели зачистку у Володимирівці та відкинули противника у трьох населених пунктах. Усі ці населені пункти розташовані в західній частині регіону, поблизу Покровська.

До слова, триває 1293-й день повномасштабної війни в Україні. Бійці 425-го окремого штурмового полку «Скеля» повністю взяли під контроль село Зарічне на Донеччині.

Як повідомлялося, серпень став місяцем порівняно найменших територіальних здобутків ворога за останній час. Протягом серпня було відновлено контроль над 58 кв. км території, звільнено низку населених пунктів.