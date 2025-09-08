Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

The New York Times повідомила, скільки американців полягло у боях за Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
The New York Times повідомила, скільки американців полягло у боях за Україну
У боях за Україну 14 грудня 2023 року поліг ветеран морської піхоти США Ітан Хертвек
фото: Ян Доброносов/Телеграф

У Силах оборони України служать кілька тисяч громадян США

Від початку повномасштабної війни у боях за Україну загинули щонайменше 92 громадянина США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

За словами куратора виставки про іноземних бійців в Музеї історії України в Другій світовій війні Юрія Горпинича, в українській армії нині служать кілька тисяч американців. Водночас зазначено, що американський уряд налаштований рішуче уникати будь-яких натяків на пряме зіткнення своїх військових з росіянами, тому «майже не надає допомоги бійцям-добровольцям».

Пораненим американцям у ході бойових дій в Україні допомагає зокрема некомерційна група США R.T. Weatherman Foundation. Вона також відстежує ситуації щодо зниклих безвісти та повертає останки загиблих солдатів до Штатів.

Як відомо, у боях за Україну 14 грудня 2023 року поліг ветеран морської піхоти США 21-річний Ітан Хертвек. Крім того, у тимчасово окупованому Донецьку загинув американець Рассел Бентлі з позивним Техас, який із 2014 року воював на боці окупантів та був воєнним кореспондентом пропагандистського інформагентства Sputnik.

Нагадаємо, на Донеччині Сили оборони України провели зачистку у Володимирівці та відкинули противника у трьох населених пунктах. Усі ці населені пункти розташовані в західній частині регіону, поблизу Покровська.

До слова, триває 1293-й день повномасштабної війни в Україні. Бійці 425-го окремого штурмового полку «Скеля» повністю взяли під контроль село Зарічне на Донеччині.

Як повідомлялося, серпень став місяцем порівняно найменших територіальних здобутків ворога за останній час. Протягом серпня було відновлено контроль над 58 кв. км території, звільнено низку населених пунктів.

Читайте також:

Теги: США втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники ліквідують наслідки обстрілу
«Убивства мають припинитися». Посольство США зробило заяву про масований обстріл Києва
29 серпня, 07:06
Стрілянина відбулась близько дев`ятої ранку за місцевим часом
У США сталася стрілянина в школі: є загиблі та поранені
27 серпня, 20:24
США відіграватимуть мінімальну роль у гарантуванні безпеки України
Пентагон зробив заяву про гарантії безпеки для України
21 серпня, 04:18
Коли Путін зустрінеться з Зеленським? І при чому тут Китай
Коли Путін зустрінеться з Зеленським? І при чому тут Китай
20 серпня, 14:28
У Вашингтоні відбулись переговори Трампа, Зеленського та європейських лідерів
Прем'єр Британії озвучив головні результати переговорів у США
19 серпня, 04:34
Зеленський та Трамп, а також українські та американські посадовці спілкуються в Овальному кабінеті
Зустріч Зеленського з Трампом: трансляція
18 серпня, 20:34
Трамп запустив кампанію зі збору грошей під час зустрічі з Путіним
Трамп запустив кампанію зі збору грошей під час зустрічі з Путіним
16 серпня, 01:17
Аляска готується до історичної зустрічі на своїй землі
Аляска в центрі уваги: що мешканці Анкориджа думають про зустріч Трампа і Путіна
14 серпня, 12:15
Трамп визнає, що гарантії безпеки з боку США мають стати частиною остаточного врегулювання війни
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але не через НАТО
14 серпня, 05:17

Події в Україні

The New York Times повідомила, скільки американців полягло у боях за Україну
The New York Times повідомила, скільки американців полягло у боях за Україну
Сирський розповів, скільки територій у серпні вдалося звільнити від окупантів
Сирський розповів, скільки територій у серпні вдалося звільнити від окупантів
Карта бойових дій в Україні станом на 8 вересня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 8 вересня 2025 року
На Донеччині ЗСУ деокупували Зарічне
На Донеччині ЗСУ деокупували Зарічне
Втрати ворога станом на 8 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 8 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 вересня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 вересня 2025
9279
Мій Music Hall Олени Мозгової. Супершоу, яке завершилося матюками (фото)
9175
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
2829
«Долю вирішено»: угорський прем'єр Орбан заговорив про «поділ» України
2642
Трамп зробив гучну заяву про нові санкції проти Росії

Новини

Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Сьогодні, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua